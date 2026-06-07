История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.8 комментариев
Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
По предварительным данным независимых опросов, правящая партия Армении «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, уступает общему результату оппозиционных партий, теряя абсолютное большинство в парламенте.
В Сети появились итоговые результаты независимого экзитпола на момент закрытия избирательных участков в 20.00. Согласно опубликованным данным, действующая власть проигрывает совокупному результату оппозиции, сообщает Telegram-канал 24News.
Партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, набирает 32,7% голосов. В то же время суммарный результат основных оппозиционных сил, проходящих в парламент, достигает 52,9%. В частности, партия «Сильная Армения» получает 29,0%, блок «Армения» – 13,2%, «Процветающая Армения» – 6,1%, а «Крылья единства» – 4,6%.
Таким образом, опираясь на данные опросов на выходе с участков, правящая политическая сила лишается абсолютного парламентского большинства. Окончательные официальные результаты ожидаются от Центральной избирательной комиссии.
Ориентировочно итоговые результаты голосования будут известны утром в понедельник, 8 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предварительные результаты голосования в Ереване показали лидирующее положение оппозиции.
Накануне выборов социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.
Центральная избирательная комиссия Армении отказалась открывать участки для голосования за пределами страны.