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Железнодорожное сообщение на востоке Крыма остановлено из-за атак БПЛА
Железнодорожный перегон между Керчью и Симферополем в Крыму временно прекратил движение поездов в связи с ударами украинских беспилотников.
Железнодорожное сообщение на участке Керчь – Симферополь в Крыму было временно остановлено из-за атак украинских БПЛА, сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале, передает ТАСС.
В опубликованном сообщении подчеркнуто: «В связи с ударами украинских беспилотников временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь – Симферополь». Другие подробности Крючков не привел.
О сроках восстановления движения поездов и возможных изменениях в расписании в сообщении не говорится. Информация касается только временной приостановки работы железнодорожного перегона на востоке Крыма после ударов украинских беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд Москва – Симферополь подвергся атаке украинского дрона с гибелью помощника машиниста и ранением машиниста.
После удара беспилотника в Крыму перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» эвакуировал пассажиров всех поездов, находившихся на полуострове.
Ранее в июне Крымская железная дорога уже остановила движение пассажирских составов на нескольких участках из-за авиационной опасности и угрозы атаки беспилотников.