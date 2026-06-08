Железнодорожное сообщение на востоке Крыма остановлено из-за атак БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Железнодорожное сообщение на участке Керчь – Симферополь в Крыму было временно остановлено из-за атак украинских БПЛА, сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

В опубликованном сообщении подчеркнуто: «В связи с ударами украинских беспилотников временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь – Симферополь». Другие подробности Крючков не привел.

О сроках восстановления движения поездов и возможных изменениях в расписании в сообщении не говорится. Информация касается только временной приостановки работы железнодорожного перегона на востоке Крыма после ударов украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд Москва – Симферополь подвергся атаке украинского дрона с гибелью помощника машиниста и ранением машиниста.

После удара беспилотника в Крыму перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» эвакуировал пассажиров всех поездов, находившихся на полуострове.

Ранее в июне Крымская железная дорога уже остановила движение пассажирских составов на нескольких участках из-за авиационной опасности и угрозы атаки беспилотников.