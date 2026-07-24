Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.4 комментария
Американский снаряд ударил по иранскому порту на Каспии
Власти Ирана подтвердили попадание снаряда США по объекту в порту Энзели
Ударный боеприпас вооруженных сил США поразил инфраструктурный объект на территории северного прикаспийского города Энзели.
Инцидент произошел в провинции Гилян, передает РИА «Новости». Местный губернатор Хади Хакшенас официально подтвердил факт атаки.
«Сегодня утром в одну из точек порта Энзели попал американский снаряд», – приводит его слова государственная телерадиокомпания.
Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия от 18 июня. С этого момента американские военные провели несколько серий атак по территории исламской республики.
Центральное командование США оправдывает свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в срыве меморандума о прекращении огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении перемирия с Ираном.
Позже американские военные разрушили аэропорт и мост на юге исламской республики.
Накануне Соединенные Штаты атаковали два иранских поисково-спасательных судна.