Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.0 комментариев
Украинский дрон ударил по машине с водой в Лисичанске
Украинские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, с которого раздавалась вода мирным жителям Лисичанска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
ВСУ в Лисичанске прицельно ударили по машине региона-шефа Татарстана в момент раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует водоснабжение, указал Пасечник, передает ТАСС.
«Там чудом никто не пострадал», – сообщил руководитель региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля в ЛНР при атаке украинского беспилотника на служебную машину погиб сотрудник МЧС.
Несколькими днями ранее в результате удара дрона по легковому автомобилю в районе города Счастье скончались три мирных жителя.
В начале месяца девять пассажиров городского автобуса в Лисичанске получили травмы из-за налета украинского БПЛА.