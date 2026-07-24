Лихачев заявил о давлении Запада на АЭС «Аккую»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Хочу отметить и конструктивную позицию турецкой стороны, которая по многим направлениям идет нам навстречу. Так, наши партнеры уже реализуют ряд законодательных мер, нацеленных на поддержку национальной атомной отрасли, включая проект АЭС «Аккую», – заявил Лихачев по итогам встречи с турецким министром энергетики Алпарасланом Байрактаром, передает РИА «Новости».

Лихачев добавил, что для атомных предприятий недавно ввели льготную схему возмещения НДС и снизили налог на сооружение. При этом строительство находится под сильным давлением из-за прямого противодействия западных государственных структур. Саботаж крупных европейских поставщиков оборудования и сопротивление финансовых организаций негативно влияют на сроки и стоимость работ. Для ускорения производственных процессов Москва и Анкара тесно взаимодействуют на всех уровнях. Возводимая станция станет первой в республике и будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Это первый в мировой практике атомный объект, который реализуется по модели «строй-владей-эксплуатируй».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах запуска АЭС «Аккую» до конца 2026 года. В июне специалисты приступили к холодным гидравлическим испытаниям реактора первого энергоблока. Турецкое агентство по ядерному регулированию разрешило проведение пусконаладочных работ на втором энергоблоке станции.