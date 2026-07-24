Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.0 комментариев
В Херсонской области от атак ВСУ погибли три человека
В последние сутки в результате ударов со украинских боевиков в Херсонской области погибли три человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погибли три мирных жителя Херсонской области, 12 человек пострадали», – указал Сальдо, передает РИА «Новости».
Глава области уточнил обстоятельства трагедии. В Алешках мужчина 1965 года рождения стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата.
Кроме того, в населенных пунктах Раденск и Родное произошли подрывы на минах. В результате этих инцидентов погибли двое мужчин 1970 и 1991 годов рождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля в результате ударов украинских войск по населенным пунктам региона погибла одна мирная жительница.
Сутками ранее жертвами беспилотных атак стали трое мужчин.
В начале месяца губернатор Владимир Сальдо заявил о гибели более 500 гражданских лиц из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.