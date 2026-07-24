В Херсонской области от атак ВСУ погибли три человека

За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погибли три мирных жителя Херсонской области, 12 человек пострадали», – указал Сальдо, передает РИА «Новости».

Глава области уточнил обстоятельства трагедии. В Алешках мужчина 1965 года рождения стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, в населенных пунктах Раденск и Родное произошли подрывы на минах. В результате этих инцидентов погибли двое мужчин 1970 и 1991 годов рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля в результате ударов украинских войск по населенным пунктам региона погибла одна мирная жительница.

Сутками ранее жертвами беспилотных атак стали трое мужчин.

В начале месяца губернатор Владимир Сальдо заявил о гибели более 500 гражданских лиц из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.