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    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    17 июля 2026, 11:49 • Новости дня

    В Херсонской области три человека погибли от атак ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами ударов дронов со стороны украинских боевиков в Херсонской области в последние сутки стали трое мужчин, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    «За минувшие сутки из-за вражеских беспилотных атак погибли три мирных жителя Херсонской области, семь человек пострадали», – указал губернатор в Max.

    Глава региона уточнил, что все трое погибших в результате ударов украинской армии – мужчины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля при обстрелах региона пострадали семь мирных жителей.

    В конце июня Сальдо отмечал увеличение числа целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре.

    Для противодействия вражеским беспилотникам власти области анонсировали создание специального добровольческого формирования.

    16 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские телефонные аферисты организовали взрыв в Казахстане, использовав обманутых пенсионеров.

    Работники кол-центра убедили пожилых людей принести в банк торт и подорвать его, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Преступники планировали устроить теракт в России, но перепутали казахстанский Павлодар с российским. Географическая ошибка произошла из-за того, что телефонные коды в обеих странах начинаются с одинаковой цифры +7.

    До этого пенсионеры стали жертвами тех же злоумышленников, вложив средства в фиктивные инвестиционные проекты. Аферисты пообещали помочь вернуть потерянные сбережения и заставили стариков пойти на преступление. Сейчас правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел.

    В январе текущего года сотрудники ФСБ предотвратили теракт обманутого телефонными аферистами мужчины на железнодорожном мосту в Пермском крае.

    В прошлом году московский школьник под влиянием украинских злоумышленников попытался поджечь здание управы района Внуково.

    В мае правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального узла связи украинских кол-центров в Петербурге.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Эксперт Григорьев: Пока Жикович готовил теракты, у Киева вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    16 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова

    Политолог Шеслер: Отставка министра Федорова и митинги на Украине – возня вокруг денег

    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским и провал реформы ТЦК едва ли стали реальными причинами отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Речь, вероятнее всего, идет о попытке перенаправить денежные потоки ведомства в карман Владимиру Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Михаил Федоров выдавал себя за передового, современного, западноориентированного чиновника. Он был человеком Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, и на протяжении полугода возглавлял министерство обороны – самый крупный коррупционный источник в стране, потому что именно через него проходят миллиарды долларов», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее оценкам, с уходом Ермака Федоров «потерял точку опоры». Отставку главы украинского минобороны собеседница назвала попыткой «перенаправить денежные потоки в карман Зеленскому». «Кадровые перестановки нужны именно для того, чтобы поставить на это место правильного и нужного человека», – считает политолог.

    Как полагает Шеслер, конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским – далеко не главная причина увольнения министра обороны. «Кто бы ни занимал кресло главы МО, разногласия и споры с главнокомандующим неизбежны, потому что речь идет о деньгах», – пояснила она. Эксперт также усомнилась и в том, что к отставке Федорова привел провал реформы ТЦК.

    «На Украине нет другого инструмента мобилизации, кроме как принудительная повальная «бусификация». Какие бы изменения и преобразования чиновник ни анонсировал, он не может ничего сделать на этом направлении, поскольку иначе просто сорвется кампания по наполнению армии. Поэтому, я думаю, ситуация вокруг ТЦК используется лишь как повод для увольнения министра обороны», – детализировала аналитик.

    Теперь на это место прочат министра внутренних дел Игоря Клименко, напомнила Шеслер. «Ведомство непосредственно выходит на Зеленского, и Клименко – один из тех, кому тот доверяет», – уточнила политолог. В случае назначения Клименко министром обороны вряд ли произойдет ужесточение мобилизационных методов, считает собеседника. «Процесс не может быть изменен: жестче уже некуда, а смягчение, повторю, оголит линию боевого соприкосновения», – отметила она.

    «Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки», – добавила политолог. На этом фоне люди, стоящие за Федоровым, пытаются раскачать ситуацию в стране давно известными способами: митингами и майданами. «Впрочем, протесты абсолютно бесперспективны. По большому счету, украинскому обществу безразлично, кто будет возглавлять министерство обороны», – указала Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Сергей Миркин. Он отметил, что люди из команд Зеленского и Федорова претендовали на одни и те же куски финансового пирога министерства обороны. «Именно с этим связано желание Федорова изменить систему закупок для ВСУ, что привело бы к отстранению от кормушки компаний, связанных с окружением Зеленского. Сторонники Федорова называют этот процесс борьбой с коррупцией, представители команды Зеленского видели в этом желание людей министра обороны перехватить денежные потоки», – уточнил Миркин.

    Журналист напомнил, что Федоров тоже вышел из «95 квартала», но в последнее время он крепко связан еще и с условными соросятами, которые ориентируются на всемирный «глобалисткий обком». «По протекции глобалистов Федоров и стал министром обороны. По слухам, именно Федорова хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти», – заключил Миркин.

    Ранее в большинстве крупных городов Украины прошли митинги против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, передает издание «Страна».

    Местные жители собрались в центре городов с плакатами, требуя вернуть Федорова на пост руководителя ведомства. Собравшиеся скандировали лозунги против коррупции в вооруженных силах и жестко критиковали действия действующих властей. К протесту присоединился также замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. «Я написал рапорт об увольнении. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны», – отметил он.

    Накануне 35-летний Федоров объявил, что покидает пост. Как пишет The New York Times, причиной стал конфликт с генералами и военными подрядчиками по поводу развития программ инновационного вооружения. Ряд высокопоставленных военных сочли его стремление к роботизации армии фантастическим и наивным.

    Также, по данным NYT, министр вызывал возмущений у крупных оборонных подрядчиков поддержкой проектов, угрожающих их бизнесу. Например, в рамках одной из инициатив солдатам позволяется самим покупать оружие на сайте Brave1. Газета указывает, что уход Федорова «омрачает будущее инновации стратегии Украины» и развитие сферы БПЛА.

    В свою очередь, издание Politico со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» сообщает, что причиной отставки Федорова стали не только конфликты с командованием, но и провал реформы военной мобилизации. «Министр лишь имитировал процесс преобразования армии», – утверждает парламентарий.

    При этом, в материале говорится, что усилия Федорова по борьбе с коррупцией, реформированию процесса проведения тендеров и развитию украинских беспилотных технологий противоречили подходам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    «Владимир Зеленский заявил, что не может выбирать между Федоровым и Сырским, и сказал, что именно глава минобороны провалил реформу мобилизации», – заявил Ярослав Железяк, депутат Рады от партии «Голос». Он назвал решение об отставке руководителя оборонного ведомства «глупым и несправедливым».

    Напомним, в минувшее воскресенье Зеленский начал кадровые перестановки с отставки премьера Юлии Свириденко и ухода в отставку всего кабинета министров. В четверг Верховная рада проголосовала за назначение гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым главой правительства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке происходящих на Украине политических процессов.

    В Кремле заявили, что следят за новостями, связанными с политической ситуацией в республике. «По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в Киеве был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    16 июля 2026, 13:34 • Новости дня
    Новый премьер Украины Корецкий предупредил сограждан о тяжелой зиме
    Новый премьер Украины Корецкий предупредил сограждан о тяжелой зиме
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новый глава украинского правительства Сергей Корецкий предупредил сограждан о том, что предстоящий зимний период станет для энергетического сектора страны серьезным испытанием.

    Выступая в Верховной раде перед своим назначением, новый глава украинского правительства Сергей Корецкий предупредил сограждан о тяжелых временах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предстоящий холодный сезон может оказаться серьезным испытанием для страны.

    «Подытоживая свою работу в «Нафтогазе», я отдельно хочу поблагодарить... всю энергетическую отрасль. Прошлую зиму мы выстояли... Четко осознаю, что эта зима может быть еще сложнее», – заявил кандидат на пост премьера. Заседание парламента транслировалось на YouTube-канале «Рада».

    Украинские депутаты 16 июля утвердили бывшего руководителя «Нафтогаза» в должности премьер-министра. На этом посту он сменил отправленную в отставку Юлию Свириденко.

    Корецкого называют ставленником Тимура Миндича, который является соратником Владимира Зеленского и главным фигурантом коррупционного скандала в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты украинского парламента утвердили кандидатуру Сергея Корецкого на должность главы правительства.

    Несколькими днями ранее Владимир Зеленский отправил в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал готовиться к беспрецедентно сложной зиме.

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    17 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели атаку на порты в Одессе и Черноморске, поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады ГСМ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные аппараты.

    В результате ночных атак в Одессе и Черноморске поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а также ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Кроме того, ликвидированы цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.

    Отдельно отмечается уничтожение техники на воде. В порту Черноморска точным попаданием поражен пожарный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов сборки дронов и резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    16 июля 2026, 13:33 • Новости дня
    Клименко отказался от поста министра обороны Украины
    Клименко отказался от поста министра обороны Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исполняющий обязанности руководителя украинского МВД Игорь Клименко решил не переходить на пост главы военного ведомства на фоне массовых протестов в крупнейших городах страны.

    Голосование по кандидатуре нового руководителя военного ведомства в Верховной раде отложено, передает ТАСС.

    Депутат Мария Мезенцева заявила: «Сегодня министра обороны не выберут. Во фракции пройдут дополнительные консультации, потому что Клименко якобы отказался от должности».

    Парламентарий Ярослав Железняк отметил, что даже при официальном выдвижении кандидат не набрал бы нужного числа голосов. При этом депутат Ольга Василевская-Смаглюк уточнила, что остальные министры уже согласованы и будут утверждены пакетом после перерыва. Исключением стал лишь глава МИД, кандидатуру которого Владимир Зеленский еще не внес.

    С самого утра на Украине не утихают масштабные митинги против отставки исполняющего обязанности министра обороны Михаила Федорова, считающегося ставленником Запада. Акции охватили Киев, Харьков, Одессу, Львов и другие крупные города. В столице и во Львове на улицы вышли более тысячи человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский предложил кандидатуру Игоря Клименко на пост министра обороны.

    Прежний глава ведомства Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    В четверг в нескольких городах Украины вспыхнули массовые акции протеста.

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    17 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов по российским объектам

    Журналист Медведев: ИИ противника учится на кадрах ударов по российским объектам

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация кадров ударов ВСУ по российским объектам позволяет ИИ противника анализировать уязвимости ПВО России, сообщил журналист Андрей Медведев.

    По словам Медведева, задержания людей, снимающих удары по российским объектам, в будущем станут чаще. «Не от кровожадности какой-то, а потому что для боевой работы врага и для военного ИИ, нужны не только снимки со спутника», – сообщил Медведев в Telegram.

    Медведев отметил, что для работы врага и военного искусственного интеллекта недостаточно снимков со спутников. По его словам, особенно ценны именно видеозаписи с земли, обеспечивающие объективный контроль. Эти материалы дополняются другими данными и превращаются в основу аналитики.

    Журналист указал, что военный ИИ на основе таких кадров изучает уязвимости российской системы ПВО и упущения в боевом управлении. Кроме того, на этой базе, подчеркнул Медведев, может подбираться наиболее удачное время для новых атак. Он сделал вывод, что каждый, кто снимает и выкладывает видео прилетов, сознательно или нет помогает противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Эксперты по безопасности атак БПЛА на российские города напомнили о важности цифровой гигиены и опасности публикации кадров ударов в соцсетях.

    Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов заявил о способности публикации результатов ударов беспилотников помогать противнику совершенствовать тактику и технологии действий.

    Глава ЦКБР и разработчик БПЛА Игорь Кузякин призвал россиян не выкладывать в сеть фото и видео инцидентов с украинскими дронами и соблюдать режим тишины вокруг таких атак.

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    16 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для Москвы не принципиально, кто именно возглавляет украинское оборонное ведомство, главное – готовность Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя отставку Михаила Федорова, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что для Москвы важно наличие в Киеве человека, способного принять ответственное решение. Это должно позволить выйти на мирное урегулирование ситуации на Украине или завершить специальную военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной увольнения главы ведомства назван конфликт с главнокомандующим Александром Сырским.

    В нескольких городах Украины в четверг вспыхнули массовые акции протеста в поддержку бывшего руководителя министерства.

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    17 июля 2026, 07:23 • Новости дня
    Полковник ГУР Жикович воровал выделенные на подготовку терактов в России деньги
    Полковник ГУР Жикович воровал выделенные на подготовку терактов в России деньги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высокопоставленный сотрудник украинского ведомства обогатился на подготовке заведомо провальных диверсий, построив роскошный особняк с пыточной камерой и купив элитные иномарки.

    На украденные деньги разведчик приобрел землю под Киевом и возвел дом, в подвале которого следователи обнаружили пыточную. Кроме того, автопарк фигуранта пополнился двумя автомобилями Lexus, передает РИА «Новости».

    Сейчас Жикович находится под стражей по делу об убийстве 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской. Женщина подозревалась в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника Виталия Жиковича совершить 20 терактов в России.

    Российские спецслужбы предотвратили масштабную диверсию этого офицера на Крымском мосту с использованием двух заминированных автомобилей. Служба безопасности Украины подтвердила арест разведчика по подозрению в убийстве Анастасии Березовской.

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    16 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    Зеленский назначил главу СБУ Хмару исполняющим обязанности министра обороны
    Зеленский назначил главу СБУ Хмару исполняющим обязанности министра обороны
    @ ssu.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны страны Евгению Хмаре, который в настоящий момент является исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

    Украинский лидер сообщил о принятом решении в своем Telegram-канале. «Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны», – написал глава государства.

    Зеленский также добавил, что после соблюдения всех необходимых юридических процедур он намерен обратиться к парламентариям. Президент планирует заручиться поддержкой депутатов для официального утверждения Хмары на должность министра обороны Украины.

    Накануне министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности. Исполняющий обязанности руководителя украинского МВД Игорь Клименко отказался от перехода на пост главы военного ведомства. В январе текущего года Зеленский назначил Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ.

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    16 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Статистика обменов телами шокировала жителей Украины

    Обмен телами погибших вызвал сильный резонанс на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Регулярная публикация данных о возвращенных телах военнослужащих провоцирует острую реакцию украинского общества и заставляет задуматься о реальных потерях вооруженных сил страны, отметили в российских силовых структурах.

    Очередной обмен телами погибших солдат вызвал сильный резонанс на Украине, сообщили РИА «Новости» представители российских силовых структур. Они обратили внимание на реакцию граждан соседнего государства после проведения процедуры возвращения останков военнослужащих. Очередной подобный процесс вызвал серьезный резонанс в обществе, подчеркнули в силовых ведомствах.

    «Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на родину вернулись останки 31 нашего героя», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина. Ранее в начале июля Украина отказалась забирать тела своих погибших военных из Константиновки.

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    16 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины призвал Раду раскрыть правду об армии

    Экс-министр обороны Украины Федоров призвал Раду раскрыть правду об армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к депутатам Верховной рады с призывом открыто заявить о масштабных проблемах в вооруженных силах страны.

    Федоров призвал украинских парламентариев проявить твердость и откровенно рассказать о беспорядках в армии, в том числе о коррупции и сложностях с ротацией подразделений, передает РИА «Новости».

    «Мой посыл депутатам... скажите, выйдите... О подразделениях, о штурмах... об отсутствии переводов, о разделе денег... Мы тут на Банковой сидим и не можем сказать то, во что на самом деле верим или не верим», – заявил экс-министр на брифинге, который транслировал украинский телеканал «24».

    Ранее Владимир Зеленский уволил Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.

    После своей отставки бывший глава военного ведомства отклонил предложение главы государства занять должность советника.

    В знак протеста против снятия министра заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров оставил свой пост.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
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