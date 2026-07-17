Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста

Политолог Данилин: Госкорпорации могут стать драйверами роста российской глубинки

Tекст: Олег Исайченко

«Перенос головных офисов и отдельных подразделений крупных компаний в регионы – это часть пространственной стратегии развития страны, в рамках которой акцент постепенно смещается от одной столичной агломерации к формированию нескольких сильных центров роста по всей России. Такой подход позволяет сделать экономическую систему страны более сбалансированной», – сказал политолог Павел Данилин.

По его словам, появление в регионе крупной корпорации дает эффект, который выходит далеко за пределы самой компании. «Когда в субъект заходит крупный работодатель, он приводит с собой не только специалистов и новые рабочие места, но и развитие сопутствующих отраслей. Растет строительство, расширяется сфера услуг, увеличиваются налоговые поступления. Вокруг таких центров постепенно формируется новая экономическая активность, которая начинает работать на развитие всей территории», – пояснил эксперт.

При этом, отметил Данилин, подобный процесс уже идет не только в государственном секторе. «Отдельные команды «Яндекса», «ВКонтакте», Ozon и Авито уже работают в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. При этом компании сохраняют свои штаб-квартиры в Москве, но выносят часть ключевых подразделений в регионы, создавая там новые центры компетенций», – отметил собеседник.

«Такая же логика постепенно распространяется и на крупнейшие государственные компании. «Росатом», «Ростех», РЖД и «Сбер» развивают региональные центры присутствия, а переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург и «Русгидро» в Красноярск стали наиболее заметным примером такого подхода. Это показывает, что развитие крупных экономических центров за пределами Москвы является вполне реализуемой задачей», – добавил политолог.

По его мнению, поручение президента о контроле переезда госкорпораций имеет долгосрочное значение для регионов. «Речь идет не только о росте отдельных экономических показателей. Увеличиваются доходы бюджетов, расширяется рынок труда, появляются новые возможности для специалистов и бизнеса. В результате меняется сама структура экономики территорий, а их финансовая зависимость от одного центра постепенно снижается», – объяснил Данилин.

«В конечном счете, и это главное – повышается качество жизни людей. Развитие крупных работодателей становится стимулом для обновления городской среды, появления новых сервисов и создания рабочих мест. У жителей регионов появляется больше возможностей строить карьеру и развивать свой бизнес там, где они живут, не обязательно переезжая в столицу», – резюмировал политолог.

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума. Среди ключевых решений – поручение правительству РФ представить сведения о численности и доле работников госкорпораций и компаний с госучастием, которых планируется переместить из Москвы в другие регионы.

Мера затронет те компании, где численность сотрудников в столице превышает две тыс. человек. Правительству предстоит собрать данные о совокупной доле перемещаемых работников и детально проработать графики переезда, а отчет с конкретными сроками ожидается до 30 сентября 2026 года.

Ответственным за исполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поручение стало частью комплекса мер по сбалансированному развитию регионов, включая разработку стратегий по цифровым платформам, инвестпроектам и правовому режиму для городов опережающего развития