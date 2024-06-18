Путин сообщил о двукратном росте тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке

Tекст: Максим Попов

«У нас в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией, а целевая инфляция была 4%. Однако она оказалась гораздо больше – 12%, по-моему, в 2022 году была. Соответственно, тарифы выросли на Дальнем Востоке почти в два раза больше, чем в среднем по стране», – сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, передает ТАСС.

Президент также отметил, что для решения проблемы нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходимо, чтобы рынок работал. Однако сейчас это невозможно.



«Сегодня с учетом дефицита энергетических мощностей генерирующих, конечно, просто в рынок вывести невозможно», – сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.



По словам президента, правительство понимает эту проблему и планирует постепенно вводить рынок по мере создания новых генерирующих мощностей.



«Эти генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах», – заключил Путин.



Как отмечалось ранее, по словам президента Путина, темпы развития Дальнего Востока превосходят по показателям другие субъекты России.