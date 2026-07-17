Tекст: денис тельманов

Российские операторы дронов помогают жителям Константиновки и Алексеево-Дружковки получать медикаменты и провизию, передает ТАСС. Люди пишут списки нужных вещей на кусках фанеры, которые легко заметить с воздуха.

Командир разведывательной роты десятого танкового полка Южной группировки войск с позывным «Шора» рассказал о процессе работы.

«Мы по возможности сбрасываем продовольствие и медикаменты гражданским. Там, куда мы сбрасываем, они могут положить какую-то фанеру, написать, что нужно: медикаменты, воду, продовольствие и так далее. Дрон видит это, приближает зумом, и мы отправляем им это туда», – сообщил военный.

Офицер добавил, что подвоз всех запрошенных товаров до указанной точки осуществляется с использованием FPV-дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки.

После этого российские штурмовые подразделения начали наступление в районе Алексеево-Дружковки.

В ходе зачистки города российские военные обнаружили британских и польских наемников.