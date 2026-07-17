Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Российские военные доставили продукты жителям Константиновки с помощью дронов
Гражданские лица привлекают внимание операторов воздушных аппаратов надписями на фанере, чтобы получить необходимые для выживания припасы, рассказали российские бойцы.
Российские операторы дронов помогают жителям Константиновки и Алексеево-Дружковки получать медикаменты и провизию, передает ТАСС. Люди пишут списки нужных вещей на кусках фанеры, которые легко заметить с воздуха.
Командир разведывательной роты десятого танкового полка Южной группировки войск с позывным «Шора» рассказал о процессе работы.
«Мы по возможности сбрасываем продовольствие и медикаменты гражданским. Там, куда мы сбрасываем, они могут положить какую-то фанеру, написать, что нужно: медикаменты, воду, продовольствие и так далее. Дрон видит это, приближает зумом, и мы отправляем им это туда», – сообщил военный.
Офицер добавил, что подвоз всех запрошенных товаров до указанной точки осуществляется с использованием FPV-дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки.
После этого российские штурмовые подразделения начали наступление в районе Алексеево-Дружковки.
В ходе зачистки города российские военные обнаружили британских и польских наемников.