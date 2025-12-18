Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Герасимов: ВСУ на Курском направлении потеряли более 76 тыс. военных
Потери киевского режима на Курском направлении превысили 76 тыс. наиболее подготовленных военнослужащих, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
По словам Герасимова, в число потерь входят военнослужащие Украины, а также иностранные наемники, передает РИА «Новости».
«Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», – сказал он в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.
Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.