Путин назвал потери ВСУ в Курской области

Путин сообщил о потере Украиной 76 тыс. человек в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Украина потеряла 76 тыс. человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, передает РИА «Новости». По его словам, украинская армия значительно теряет боеспособность и сейчас укомплектована лишь на 47%.

«Российская армия наступает по всем направлениям, на всей линии боевого соприкосновения каждый день», – сказал Путин.

Также он подчеркнул, что Россия создает зоны безопасности вдоль границы с Украиной, что дополнительно отвлекает и без того неукомплектованные украинские силы. По словам президента, эти меры необходимы для защиты российских регионов. Он добавил, что украинской армии становится все сложнее удерживать позиции из-за нехватки личного состава.

ВСУ совершили значительное количество преступлений, включая нападения на гражданское население в Курской области, добавил Путин.

Президент отметил: «Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений – причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они атакуют оттуда с помощью артиллерии, с помощью беспилотных летательных аппаратов».