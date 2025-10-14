Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Путин поинтересовался у Потанина эффективностью экологических технологий на «Норникеле»
Президент России Владимир Путин задал вопрос главе «Норникеля» Владимиру Потанину о том, насколько внедрение современных технологий оказывает влияние на улучшение состояния окружающей среды.
Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.
«А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.
Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.
Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.
В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.