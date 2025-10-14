Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

Путин поинтересовался у Потанина эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.

«А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.

Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.

Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.