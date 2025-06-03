Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России

Путин подчеркнул необходимость последовательной защиты окружающей среды в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин подчеркнул исключительную важность экологических вопросов для страны, передает ТАСС. Открывая рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, глава государства заявил: «Александр Александрович, нет ничего важнее того, чем занимается ваше ведомство».

В ходе разговора были затронуты планы по адаптации лесных хозяйств к изменению климата, снижению опасных выбросов в воздух, работе с коммунальными отходами и строительству новых очистных сооружений.

Путин отдельно обратил внимание на необходимость последовательных и дисциплинированных действий в сфере защиты окружающей среды.

«Вы как руководитель профильного ведомства знаете, что благоприятных времен и условий для проведения этой работы, для инвестиций в эту сферу не бывает никогда», – отметил президент.

По его мнению, в этом направлении важны постоянные усилия со стороны государства и тех, кто занимается потенциально опасной для природы деятельностью, чтобы минимизировать негативные последствия и соблюдать государственные предписания и планы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов выступит у президента Владимира Путина с докладом о работе.