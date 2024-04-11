Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
Песков: Путин получает доклады по паводкам круглые сутки
Доклады по паводкам президенту Владимиру Путину поступают в любое время, но ситуация с ними не повлияла на напряженность графика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На напряженность графика Путина ситуация с паводками не повлияла, значительную часть рабочего дня он занимается именно этими вопросами в межведомственном плане, в контакте с региональными представителями, сказал Песков, передает ТАСС.
При необходимости глава государства трудится и ночью, невзирая на часы, доклады поступают ему в любое время.
В четверг президент проведет по видеоконференцсвязи совещание по ликвидации последствий паводков. В нем примут участие министры МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и главы пострадавших регионов.
На совещании обсудят вопросы о ликвидации последствий стихийного бедствия в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.