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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    9 комментариев
    11 апреля 2024, 13:43 • Новости дня

    Песков: Путин получает доклады по паводкам круглые сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доклады по паводкам президенту Владимиру Путину поступают в любое время, но ситуация с ними не повлияла на напряженность графика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На напряженность графика Путина ситуация с паводками не повлияла, значительную часть рабочего дня он занимается именно этими вопросами в межведомственном плане, в контакте с региональными представителями, сказал Песков, передает ТАСС.

    При необходимости глава государства трудится и ночью, невзирая на часы, доклады поступают ему в любое время.

    В четверг президент проведет по видеоконференцсвязи совещание по ликвидации последствий паводков. В нем примут участие министры МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и главы пострадавших регионов.

    На совещании обсудят вопросы о ликвидации последствий стихийного бедствия в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

    8 апреля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил представить идеи по автомобилестроительному кластеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ждет идеи от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

    Путин поручил правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительств Ленинградской и Калужской областей и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов, говорится на сайте Кремля.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад Путину до 1 августа.

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    8 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

    Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

    Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

    В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

    Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

    Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

    Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.

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    11 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой, за сутки вырос в десятки раз, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    По его словам, катастрофически большой объем воды обусловлен притоком в Ириклинское водохранилище, который произошел не за два месяца паводка, а за четыре дня, передает РИА «Новости».

    При этом, как отметил Паслер, объем сброса с Ириклинского водохранилища в сторону Орска вырос за сутки с 90 кубов до почти 2,7 тыс. кубов.

    «Выдержала бы дамба, не выдержала, там сверху вода шла, сверху дамбы», – указал он.

    Также глава региона пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и разработки полноценного проекта новой дамбы.

    Между тем власти Оренбурга призвали жителей города эвакуироваться при паводке заранее.

    Как отметил глава Оренбурга Сергей Салмин, не нужно сидеть и дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    9 апреля 2024, 10:07 • Новости дня
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.

    Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.

    Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.

    Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.

    Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.

    Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.

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    9 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться

    Губернатор Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться

    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться
    @ Шлеюк Сергей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал.

    Паслер заявил, что в реке Урал уровень воды поднялся выше опасной отметки, «составив 931 см». «Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», – приводит его слова ТАСС.

    Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.

    Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.

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    8 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке

    МЧС сообщило о подошедшей к Оренбургу паводковой воде

    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Оренбургу вплотную приблизилась вода от паводков, сообщил глава пресс-службы регионального Главного управления МЧС Александр Ситников.

    В Оренбурге вода пока значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но очень близко подбирается к городу, сказал Ситников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Он добавил, что вода «уже где-то на пороге».

    Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

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    10 апреля 2024, 07:30 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос почти на 50 см – до 965 см (опасной отметкой были 930 см), сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.

    Кудинов сообщил, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см. Подтоплены микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева. Подтопленные улицы отключают от электро- и газоснабжения, передает ТАСС.

    По словам Кудинова, за ночь оказались подтоплены свыше 300 домовладений, эвакуировано десять жителей. Он сообщил, что число подтопленных домовладений будет расти, ожидается, что подтопит «еще около 200 частных домовладений». Кудинов призвал жителей города эвакуироваться.

    Национальный парк «Бузулукский бор» сообщил, что уровень воды реки Самара возле него достиг 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Затоплена площадь в 11 тыс. гектаров.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см и достиг 334 см над «нулем поста»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь увеличился на 9 см и к утру 9 апреля достиг 334 см над «нулем поста», сообщает администрация города.

    Отмечается, что в зоне возможного подтопления находятся более 19 тыс. человек в 62 населенных пунктах.

    «При максимальных допустимых значениях будут подвержены подтоплению 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3749 детей», – говорится в сообщении администрации, которое приводит ТАСС.

    В связи с паводковой ситуацией в Курганской области развернули 92 пункта временного размещения, в которых к концу дня 8 апреля находились 187 человек, в том числе 41 ребенок.

    Отмечается, что число прибывающих в ПВР жителей растет. Вместимость всех пунктов размещения составляет около 25,8 тыс. человек.

    Эвакуированные из зоны подтопления обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка и психологов.

    Власти региона приняли решение открыть дополнительные резервные пункты временного пребывания.

    Ранее в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Губернатор Вадим Шумков сообщил о резком ухудшении прогноза по паводку в связи с увеличением сброса воды из водохранилищ в соседнем Казахстане.

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    10 апреля 2024, 23:51 • Новости дня
    Вода подошла к многоквартирным домам в Оренбурге

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбурге, который страдает от паводка, вода подошла к многоквартирным домам, но риск затопления на данный момент отсутствует, сообщил глава города Сергей Салмин.

    Отвечая на вопросы о возможном отключении воды в Оренбурге, Салмин заявил в Telegram, что сейчас «угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет», очистные сооружения функционируют штатно.

    При этом он подчеркнул, что «Урал разливается очень широко». Салмин сообщил, что вода приблизилась к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк». Однако, по его словам, пока угрозы затопления нет.

    Напомним, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 1022 см, что на 92 см выше опасной отметки. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    9 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки

    Мэр Оренбурга Салмин: Вода в реке Урал дошла до уровня 914 сантиметров

    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал во второй половине дня во вторник дошел до уровня 914 сантиметров в районе Оренбурга, заявил глава города Сергей Салмин.

    Уровень воды в реке резко поднялся до 914 сантиметров, при уровне 930 сантиметров произойдет подтопление новых территорий, сообщил Салмин, передает ТАСС.

    Ситуация «очень серьезная», вода может прийти очень быстро, добавил градоначальник. В городе прозвучала сирена. Он пояснил, что это – не учебная тревога, а знак того, что паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна.

    Ранее президент Владимир Путин командировал в Оренбургскую область главу Минстроя России Ирека Файзуллина.

    Региональные власти заявляли, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Паводковая вода в самом Оренбурге вплотную подошла к многоэтажкам.

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    8 апреля 2024, 19:15 • Новости дня
    Губернатор назвал возможную причину усиления паводка в Курганской области

    Шумков: Казахстан увеличил сброс воды из водохранилищ в 45 раз, что увеличило поток воды в Курганскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Один из регионов Казахстана резко увеличил сброс воды из водохранилищ, что увеличило поток воды в Курганскую область, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия-24».

    Шумков отметил, что объем сброса воды в реку Тобол был увеличен в 45 раз, с 70 до 3300 кубометров в секунду, по реке Уй, которая идет через Троицкое водохранилище, сброс воды увеличился до 1100 кубометров в секунду. По словам Шумкова, при таком «колоссальном» сбросе воды она дойдет до Курганской области за несколько дней, передает ТАСС.

    Ранее Шумков сообщал, что в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше.

    Между тем в Тюменской области также эвакуируют жителей из-за угрозы затопления.

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    8 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил устранить опоздание строительства судов по «квотам под киль»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин призвал проанализировать и исправить ситуацию с опозданием сдачи рыболовецких судов, строящихся по так называемым квотам под киль. Доклады главе государства представил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Президент отметил, что из-за санкций строительство идет с отставанием от графика. «Они (рыбаки – прим. ВЗГЛЯД) приобрели квоты, заплатили за них, а суда вовремя построены не были, объективно говоря, по независящим от них причинам», – передает слова Путина ТАСС.

    По словам Шестакова, Росрыболовство намерено продлить срок действия квот и строительства судов с пяти до семи лет.

    Путин поручил провести анализ ситуации, а решение принимать, исходя из этого независимого и профессионального анализа.

    Программа «квот под киль» предполагает передачу 20% квот с каждого судна на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Данная мера была введена по инициативе президента в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарело.

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    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

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    9 апреля 2024, 21:38 • Новости дня
    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку 930 см

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см, сообщили в мэрии города.

    В мэрии со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что уровень реки Урал у поста Оренбург выше опасной отметки 930 см на один сантиметр, передает ТАСС.

    В то же время в правительстве региона отметили, что в Орске начал снижаться уровень воды, сейчас он достиг 907 см.

    Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.

    Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье.

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    10 апреля 2024, 19:52 • Новости дня
    Паслер: В Оренбурге фиксируется пик паводка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Оренбурге зафиксировали пик паводка, в Орске наблюдается тенденция к снижению уровня воды, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка, у Орска наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды, она продолжится и ночью, и в четверг, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Работу по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища продолжат, чтобы как можно скорее освободить подтопленные территории.

    Ранее власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске взамен затопленной во время паводка.

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