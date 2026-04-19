Эрдоган передал Путину готовность организовать переговоры по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о мирной инициативе Анкары, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье, министр раскрыл детали недавних контактов с Москвой и Киевом. По его словам, предложение касается организации прямого диалога на высшем уровне.

«В контакте нашего господина президента как с уважаемым господином Путиным, так и с Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров. Однако тут ситуация зависит не только от нашего желания, но и от готовности сторон», – подчеркнул дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с инициативой возобновить мирный дипломатический процесс, предоставив для этих целей территорию крупнейшего города своей страны.

