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Население Израиля впервые превысило 10 млн человек по итогам 2024 года
Впервые в истории численность населения Израиля превысила 10 млн человек, что зафиксировано Центральным статистическим бюро на конец 2024 года, при этом прирост составил 1,1%.
Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что по состоянию на 31 декабря 2024 года численность населения страны достигла 10,027 млн человек, передает ТАСС.
Из общего числа жителей 7,707 млн составляют евреи (76,9%), 2,104 млн – арабы (21%) и 0,216 млн – представители прочих национальностей (2,1%).
По итогам 2024 года прирост населения составил 1,1%. Это ниже показателя 2023 года, когда он достиг 1,6%. В статистическом бюро объяснили снижение ростом числа израильтян, эмигрировавших из страны в 2024 году. «Снижение происходит в основном из-за большого числа израильтян, эмигрировавших из Израиля в 2024 году», – пояснили в ЦСБ.
В течение года в стране родились 181 тыс. младенцев, из них 76% в еврейских и других национальностях и 24% в арабских семьях. За год умерли 51,4 тыс. израильтян. При этом сальдо миграции было отрицательным и составило 18,2 тыс. человек, что приводит к общему росту населения в 112 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, население Земли достигло 8,156 млрд, увеличившись на 81,6 млн в 2024 году.