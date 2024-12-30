Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Стало известно о росте населения Земли на 82 млн в 2024 году
Население Земли достигло 8,156 млрд, увеличившись на 81,6 млн в 2024 году
К концу 2024 года население Земли выросло на 81,6 млн человек и составляет 8,156 млрд, согласно данным Немецкого фонда мирового населения.
В пресс-релизе фонда указывается, что естественный прирост населения составляет 0,9% в год, передает РИА «Новости».
По оценкам ООН, через 12 лет число жителей планеты может превысить 9 млрд. Основная часть прироста приходится на африканский континент, где ожидается удвоение населения в ближайшие два десятилетия. Фонд отмечает, что несмотря на рост общего числа людей, темпы увеличения снижаются, что связано с падением уровня рождаемости.
В среднем по миру на одну женщину приходится 2,2 ребенка. Прогнозы показывают, что к середине 2080-х годов численность населения достигнет пика в 10 млрд, после чего начнется сокращение из-за уменьшения числа рождений и роста смертности.