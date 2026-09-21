Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
МЧС привлекло вертолет к поискам туристов на горе Дыхтау в КБР
МЧС привлекло вертолет к поискам туристов на горе Дыхтау
В Черекском районе продолжаются поиски двух туристов, пропавших на горе Дыхтау после потери связи с альплагерем Безенги, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«20 сентября 2026 года от альплагеря Безенги поступила информация о потере связи с двумя туристами на горе Дыхтау. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России в количестве трех человек, к сожалению, поиски не дали результатов», – сказано в Max-канале ведомства.
Там отметили, что первоначальные поиски не дали результатов. По состоянию на вечер 21 сентября спасательные работы продолжались безуспешно.
Во вторник, 22 сентября, планируется возобновление поисково-спасательных мероприятий. В операции задействуют вертолет Ми-8 МЧС России.
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