  • Новость часаРоссийские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
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    Запрос на победу объединил россиян на выборах
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    На выборах в Госдуму победили 18 участников программы «Время героев»
    Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    Путин назвал Лужкова патриотом
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 22:57 • Новости дня

    МЧС привлекло вертолет к поискам туристов на горе Дыхтау в КБР

    МЧС привлекло вертолет к поискам туристов на горе Дыхтау

    Tекст: Катерина Туманова

    В Черекском районе продолжаются поиски двух туристов, пропавших на горе Дыхтау после потери связи с альплагерем Безенги, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

    «20 сентября 2026 года от альплагеря Безенги поступила информация о потере связи с двумя туристами на горе Дыхтау. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России в количестве трех человек, к сожалению, поиски не дали результатов», – сказано в Max-канале ведомства.

    Там отметили, что первоначальные поиски не дали результатов. По состоянию на вечер 21 сентября спасательные работы продолжались безуспешно.

    Во вторник, 22 сентября, планируется возобновление поисково-спасательных мероприятий. В операции задействуют вертолет Ми-8 МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нашелся заблудившийся в кировском лесу пенсионер, который восемь суток выживал на сырых грибах. Тогда же пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь.

    Инструктор отряда «ЛизаАлерт» посоветовала потерявшимся на природе людям дожидаться профессиональной помощи на одном месте.

    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

    Комментарии (26)
    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Захарова предрекла Зеленскому забвение

    Захарова предрекла Зеленскому неминуемую отмену мировой историей

    Захарова предрекла Зеленскому забвение
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с диктаторами прошлого и спрогнозировала его скорое историческое забвение, как было с его предгественниками.

    Выступая по итогам Международного фестиваля молодежи, спикер российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность в крахе главы киевского режима Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Она напомнила о судьбе Наполеона и Гитлера, которые безуспешно пытались навязать миру свою волю.

    «Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом из-за коррупции и предрекла страшную судьбу поверившим Зеленскому украинцам.

    Дипломат также сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    ЦБ предложил включить алименты и долги ЖКХ в долговую нагрузку россиян

    ЦБ обяжет банки включить алименты и долги ЖКУ в долговую нагрузку

    Tекст: Катерина Туманова

    Банк России в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы предложил учитывать долги россиян по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки, что усложнит получение новых кредитов.

    «Регулятор предлагает не только передавать эти сведения в бюро кредитных историй (БКИ), но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки. Таким образом, просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам будет не просто видна банку: она увеличит оценку нагрузки клиента и может снизить его шансы на новую ссуду», – пишут «Известия».

    Кроме того, регулятор планирует включить в расчет платежи по договорам рассрочки. Операторы начали передавать данные о них в бюро кредитных историй с апреля 2026 года.

    Отдельно прорабатывается вопрос учета рассрочек от застройщиков. Сейчас банки не видят, что клиент напрямую выплачивает девелоперу стоимость квартиры. Новые правила могут уменьшить размер доступного займа или привести к отказу в выдаче кредита при высокой нагрузке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предупредили о поддельных сайтах ЦБ с призывами к кредитам. ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования. Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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    21 сентября 2026, 00:17 • Новости дня
    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы определить будущее страны

    Баширов: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы

    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы определить будущее страны
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на внешнее давление, на только что прошедших выборах в российский парламент граждане России голосовали даже активнее, чем на выборах в Госдуму 2021 года, отметил политолог, политтехнолог и профессор ВШЭ Марат Баширов. Особенно высокая активность избирателей зафиксирована в исторических регионах России.

    «Явка – это всегда больше, чем цифра», – указал политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале. Эксперт обратил внимание на то, что к моменту закрытия участков 20 сентября показатель явки избирателей достиг 56,66%, что заметно превышает результат пятилетней давности в 51,72%. И подобная динамика зафиксирована в условиях серьезного внешнего давления.

    «Голосование проходило в условиях повышенного внешнего давления и непростой ситуации в ряде регионов. Тем не менее люди восприняли послание президента и пришли, чтобы определить будущее страны», – написал политолог.

    Он напомнил, что столичная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отразила свыше 100 млн хакерских атак, которые не помешали волеизъявлению граждан.

    Наибольшую активность на прошедших выборах продемонстрировали жители исторических регионов России. В Донецкой Народной Республике показатель составил 80%, в Луганской Народной Республике и Запорожской области – по 79%, а в Херсонской области превысил 74%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов

    ЕР набрала 57,64% голосов при подсчете 65,44% протоколов

    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам обработки 65,44% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, набирая более 57% голосов избирателей.

    После подсчета 65,44% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов избирателей на выборах в Госдуму по партийному списку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    КПРФ удерживает второе место с результатом 13,91%, за ней следуют ЛДПР с 8,66% и «Новые люди» с 7,92%.

    Партия «Справедливая Россия» получила 5,08% голосов.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, партию «Зеленые» и «Коммунисты России», набирают менее 3% и не преодолевают проходной барьер.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан. По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

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    21 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    Гознак решил увеличить производство пятиграммовых золотых слитков

    Трачук: Гознак увеличит выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за спроса

    Гознак решил увеличить производство пятиграммовых золотых слитков
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил о планах увеличить производство пятиграммовых золотых слитков на фоне высокого спроса со стороны покупателей.

    Предприятие планирует нарастить выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за высокого спроса, передает ТАСС. Продажи стартовали несколько месяцев назад, и результаты оказались впечатляющими, сообщил гендиректор Гознака.

    «Гознак начал продавать золотые пятиграммовые золотые слитки в июне этого года. Хочу сказать, что спрос на них впечатляет», – рассказал Трачук на Московском финансовом форуме.

    По его словам, в первые месяцы предприятие только присматривалось к новому формату, однако итоги превзошли ожидания. Уже через месяц после запуска доля сделок с пятиграммовыми слитками достигла 20% от общего числа покупок в сервисе «Гознак. Инвестиции». Трачук добавил, что новые партии товара раскупаются за два-три дня, поэтому было принято решение увеличить объемы производства.

    Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил о кратном увеличении продаж золота в слитках.

    В августе золотые резервы Банка России сократились до 73 млн тройских унций.

    Российские предприятия планируют нарастить ежегодные объемы добычи этого драгоценного металла до 500 т.

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