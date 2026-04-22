Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского

Сибига: Киев не против встречи Путина и Зеленского

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».

«Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.