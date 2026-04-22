Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского
Сибига: Киев не против встречи Путина и Зеленского
Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».
«Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.
Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.