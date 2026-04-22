Венгрия и Словакия сняли вето с плана еврофинансирования Украины

Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье

Tекст: Валерия Городецкая

«Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.