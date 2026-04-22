Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Венгрия и Словакия сняли вето с плана еврофинансирования Украины
Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщил дипломатический источник.
При этом обе страны отказались участвовать в этом механизме поддержки, передает ТАСС.
В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.
В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе.