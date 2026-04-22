  Словакия: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся утром в четверг
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 11:00 • Новости дня

    NYT: Украина предложила переименовать часть Донбасса в честь Трампа

    @ Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация обсуждает проект создания особой экономической зоны, названной в честь американского лидера, пишет The New York Times.

    Идея создания полуавтономной территории возникла в ходе недавних мирных переговоров, пишет The New York Times.

    Украинские делегаты предложили назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд». Таким образом Киев рассчитывал польстить главе Белого дома и добиться более жесткой позиции США по отношению к Москве.

    «Украина продвигается вперед. Я бы хотел, чтобы они поладили», – заявил глава Белого дома журналистам на прошлой неделе. Американские посредники сейчас отвлечены на конфликт с Ираном, однако диалог по урегулированию продолжается за кулисами.

    Рассматриваемый участок может получить статус свободной экономической зоны по «модели Монако». Один из переговорщиков с Украины даже создал для «Донниленда» зелено-золотой флаг и гимн с помощью нейросети ChatGPT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Президент США спрогнозировал скорую утрату Киевом оставшихся территорий этого региона. Американский лидер призвал украинские власти ради мира признать весь Донбасс частью России.

    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    22 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за атаки БПЛА

    Подъезд дома частично обрушился в Сызрани из-за удара БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Max Федорищев.

    На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых оказался один ребенок.

    Глава региона сообщил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы. По его данным, атаки дронов на регион продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    До этого беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске Самарской области.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из них ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    22 апреля 2026, 04:51 • Новости дня
    Российские войска «Искандерами» уничтожили подземные бункеры ВСУ в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары ракетами «Искандер» по подземной инфраструктуре ВСУ в Славянске, уничтожая укрепления и склады противника, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российские войска с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооружённых сил Украины в укреплённом Славянске Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары по подземным бункерам не являются единичными случаями, а представляют собой часть последовательной тактики.

    «Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости», – отметил Киселев.

    Там, по его словам, оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, а также ремонтные мастерские и укрытия для техники.

    Киселев отметил, что российские удары по этим объектам имеют прицельный характер – «точечная охота за подземными объектами», где каждая ракета поражает конкретную цель. Он также пояснил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, разрушает своды подземных сооружений противника.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, а до Краматорска – 7 км.

    Министерство обороны назвало подземные командные пункты противника основными целями для данных ракетных комплексов.

    21 апреля 2026, 13:47 • Новости дня
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз станет самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с мощным потенциалом в сфере безопасности, считает Владимир Зеленский.

    Президент Украины выразил уверенность в необходимости расширения европейского объединения, передает Anadolu.

    «Мы хотим быть в ЕС. И я уверен: если некоторые представители ЕС не будут совершать ошибок, мы там будем», – заявил Владимир Зеленский. По его мнению, именно Украина, Турция,Норвегия и Британия способны сделать союз максимально безопасным.

    Политик также допустил возможность экспорта вооружений при условии первоочередного снабжения фронта и поставок главным странам-донорам. Он добавил, что на Украине сейчас работает около 200 оборонных предприятий, а инвестиции в эту сферу достигли 30 млрд долларов. При этом производственные мощности позволяют выпускать продукцию на сумму в два раза больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер признал помощь европейских стран в создании морских беспилотников. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил стремление Анкары к членству в Европейском союзе. Владимир Зеленский намеревался добиться от США поддержки вступления Украины в ЕС.

    21 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома, думая, что он ничем не рискует и что этим он еще больше понравится Европе. Злость Банковой вызывает также отказ президента США Дональда Трампа следовать в фарватере своего предшественника Джо Байдена в отношении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Трамп не может быть гарантом мира на Украине.

    «Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома из-за личного разочарования. Он хотел бы, чтобы Дональд Трамп продолжал политику Джо Байдена в отношении Украины. Причем, делал это более эффективно, а также посещал Киев и направлял туда своих представителей», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что Байден создавал Зеленскому дипломатическое прикрытие высшего уровня, и Банковая хотела бы продолжения подобной практики. «Трамп же идет в противоположную сторону – по пути сворачивания вовлечения США в украинский кризис, отказа от поставок вооружений и предоставления финансовой помощи», – продолжил собеседник.

    «У хамства Зеленского есть и вторая причина – желание понравиться европейским властям. ЕС начал выстраивать собственную архитектуру безопасности без США. Процесс касается ядерной составляющей, создания военных альянсов и развития оборонно-промышленного комплекса. Это внушило Банковой мысль о необходимости смены хозяина и попытки перестроиться под брюссельскую и берлинскую повестки», – указал спикер.

    Аналитик допустил, что поведение украинской стороны объясняется также неудавшейся американской военной кампанией против Ирана. «Оскорбляя представителей Белого дома, Зеленский думает, что он ничем не рискует. Все ругают Трампа, особенно в Европе, где чемпионат по ненависти к американскому лидеру перешел в финальную фазу. На Банковой тоже решили поучаствовать в этом «соревновании», – сыронизировал собеседник.

    «Заявления Зеленского объясняются и его истерией из-за того, что время играет против Киева. По его словам, в конце марта Москва дала ему два месяца на вывод войск из Донбасса, угрожая изменить условия будущего мирного договора. Но за это время ситуация принципиально не изменилась», – детализировал Ткаченко.

    Спикер также обратил внимание на слова Зеленского о том, что сами США больше заинтересованы в визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чем Украина. «Думаю, это никак не соответствует якобы стремлениям украинской стороны как можно быстрее завершить конфликт», – подчеркнул аналитик.

    «У Зеленского собственное мировосприятие, в соответствии с которым, равным ему по рангу политиком является только Трамп. Об этом свидетельствует также и скандал, устроенный Зеленским в Овальном кабинете в феврале прошлого года. Уиткофф был в Москве несколько раз, а в Киев еще не приезжал. Это обстоятельство, а также запредельное эго обусловили негативную оценку Зеленским работы администрации Трампа», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    21 апреля 2026, 13:57 • Новости дня
    Буданов спрыгнул с вышки в Черном море из-за российских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов) совершил прыжок с газодобывающей платформы в Черном море, спасаясь от российских БПЛА, еще в бытность главой украинского главного управления разведки (ГУР).

    Буданов посетил газовые вышки в Черном море вместе с десантом, передает со ссылкой на украинскую прессу «Газета.Ru».

    Журналисты опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент прыжка чиновника в воду.

    Инцидент произошел летом 2025 года. Авторы публикации утверждают, что таким образом военный спасался от приближающихся российских дронов. Вынырнув после прыжка, он перевернулся на спину и поплыл.

    Цель визита на платформы не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года Владимир Зеленский утвердил Буданова главой своего офиса.

    21 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Спецназ СБУ со стрельбой задержал военкомов в Одессе

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силовики в Одессе провели жесткое задержание представителей территориального центра комплектования, устроив погоню на улицах города.

    Инцидент с участием представителей Службы безопасности Украины произошел на юге страны, передает ТАСС.

    Местное руководство военкомата уже подтвердило факт проведения операции и выехало на место происшествия.

    Ранее в украинских средствах массовой информации появились кадры задержания мужчин силовиками в бронежилетах под звуки автоматных очередей. По неподтвержденным данным, в результате столкновения есть один погибший. У задержанных изъяли биты, кастеты и крупную сумму денег.

    Издание Insider сообщило, что операции предшествовал конфликт двух групп военкомов. Перед этим сотрудники центра комплектования избили мужчину, затолкали его в микроавтобус и вымогали 30 тыс. долларов. Официальных комментариев от профильных ведомств пока не поступало.

    В последние дни на территории Одессы регулярно фиксируются случаи применения силы со стороны сотрудников военкоматов. Накануне во время очередной попытки мобилизации силовики ударили девушку головой о бордюр и распылили слезоточивый газ в толпу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Одессы с помощью цепи прогнал четверых сотрудников военкомата.

    Восемь представителей территориального центра комплектования силой мобилизовали мужчину в шортах и тапочках.

    Работники учреждения нанесли тяжелые травмы головы местному жителю.

    21 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    Силовики пояснили, что Новый Донбасс открыл дорогу на Доброполье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установление контроля над Новым Донбассом позволит российской армии выйти на Доброполье, заявил источник в российских силовых структурах.

    Новый Донбасс находится перед городом Доброполье, он открывает дорогу к этому населенному пункту, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что под контроль российской армии с начала 2026 года перешли 80 населенных пунктов.

    21 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Посол отметил отсутствие опровержений производства оружия для Киева в ФРГ

    Посол Нечаев: В ФРГ пока не опровергли производство оружия для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    На данный момент никто в Германии не опроверг информации о том, что на объектах, указанных в недавнем списке Минобороны России, производится оружие для Украины, направленное против России, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, немецкие коллеги выражают обеспокоенность тем, что публикация такого списка может восприниматься как скрытая угроза для указанных предприятий, передает ТАСС.

    Нечаев подчеркнул, что никто официально не отрицает военный характер производства и его связь с Украиной на фоне визита Владимира Зеленского в Германию и заключения соглашения о стратегическом партнерстве, включая военно-техническое сотрудничество.

    «Но ведь это производство военное и нацелено против России, против ее граждан. Поэтому кто должен возмущаться? По крайней мере, вряд ли мы должны испытывать на этот счет удовлетворение», – заявил дипломат.

    Он добавил, что у России есть определенный скептицизм по поводу роста числа подобных предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для использования против России. По словам Нечаева, в Берлине прекрасно осведомлены о ситуации, и он выразил надежду, что это понимание сохранится.

    Напомним, Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    21 апреля 2026, 22:11 • Новости дня
    Военные сбили две воздушные цели над Севастополем

    Развожаев: В Севастополе сбили две воздушные цели во время атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе применили системы ПВО и мобильные огневые группы, в результате чего сбиты две воздушные цели возле проспекта генерала Острякова и Андреевки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Военные в Севастополе отразили атаку со стороны ВСУ, сообщил в Max Развожаев. Он также предупредил, что в городе работают системы ПВО и мобильные огневые группы.

    По его словам, по предварительной информации, были сбиты две воздушные цели в районах проспекта Генерала Острякова и Андреевки. Он подчеркнул, что инцидент не повлиял на гражданские объекты, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о повреждении пассажирского маршрутного автобуса в Севастополе из-за осколков уничтоженного беспилотника во время атаки Вооруженных сил Украины.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России

    Эммануэль Макрон заявил о возможности «рассредоточенного развертывания» французских самолетов-носителей ядерного оружия в Польше. В ходе встречи лидеров двух стран в Гданьске стороны договорились о проведении совместных ядерных учений. Эти планы вызвали обеспокоенность Москвы. Насколько серьезную угрозу представляет европейская инициатива и какие ответные меры последуют со стороны России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

