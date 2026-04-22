Политолог Ткаченко: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома из-за личного разочарования. Он хотел бы, чтобы Дональд Трамп продолжал политику Джо Байдена в отношении Украины. Причем, делал это более эффективно, а также посещал Киев и направлял туда своих представителей», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Спикер напомнил, что Байден создавал Зеленскому дипломатическое прикрытие высшего уровня, и Банковая хотела бы продолжения подобной практики. «Трамп же идет в противоположную сторону – по пути сворачивания вовлечения США в украинский кризис, отказа от поставок вооружений и предоставления финансовой помощи», – продолжил собеседник.

«У хамства Зеленского есть и вторая причина – желание понравиться европейским властям. ЕС начал выстраивать собственную архитектуру безопасности без США. Процесс касается ядерной составляющей, создания военных альянсов и развития оборонно-промышленного комплекса. Это внушило Банковой мысль о необходимости смены хозяина и попытки перестроиться под брюссельскую и берлинскую повестки», – указал спикер.

Аналитик допустил, что поведение украинской стороны объясняется также неудавшейся американской военной кампанией против Ирана. «Оскорбляя представителей Белого дома, Зеленский думает, что он ничем не рискует. Все ругают Трампа, особенно в Европе, где чемпионат по ненависти к американскому лидеру перешел в финальную фазу. На Банковой тоже решили поучаствовать в этом «соревновании», – сыронизировал собеседник.

«Заявления Зеленского объясняются и его истерией из-за того, что время играет против Киева. По его словам, в конце марта Москва дала ему два месяца на вывод войск из Донбасса, угрожая изменить условия будущего мирного договора. Но за это время ситуация принципиально не изменилась», – детализировал Ткаченко.

Спикер также обратил внимание на слова Зеленского о том, что сами США больше заинтересованы в визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чем Украина. «Думаю, это никак не соответствует якобы стремлениям украинской стороны как можно быстрее завершить конфликт», – подчеркнул аналитик.

«У Зеленского собственное мировосприятие, в соответствии с которым, равным ему по рангу политиком является только Трамп. Об этом свидетельствует также и скандал, устроенный Зеленским в Овальном кабинете в феврале прошлого года. Уиткофф был в Москве несколько раз, а в Киев еще не приезжал. Это обстоятельство, а также запредельное эго обусловили негативную оценку Зеленским работы администрации Трампа», – резюмировал эксперт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

«Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).