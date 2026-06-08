Tекст: Алексей Дегтярёв

Эвакуированная жительница села Сопычь поделилась подробностями действий украинских бойцов, передает ТАСС.

Женщина сообщила, что военные регулярно сбрасывали взрывчатку с беспилотников на огороды и частные постройки. Людям приходилось самостоятельно тушить пожары, чтобы не остаться на улице.

«Нас выживали, потому что мы там не нужны. В последнее время нас уже перегородили, чтобы на Украину мы не ехали», – заявила свидетельница событий.

Она пояснила, что подобная агрессия напрямую связана с категорическим отказом селян эвакуироваться на украинскую территорию.

В марте ВС России выбили ВСУ из села Сопычь.