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Беженка рассказала, как ВСУ сбрасывали снаряды на огороды в селе Сопычь
Вооруженные силы Украины целенаправленно сбрасывали снаряды на жилые дома в селе Сопычь в Сумской области, пытаясь заставить мирное население покинуть свои дома и уехать на подконтрольные Киеву территории, сообщила беженка из села.
Эвакуированная жительница села Сопычь поделилась подробностями действий украинских бойцов, передает ТАСС.
Женщина сообщила, что военные регулярно сбрасывали взрывчатку с беспилотников на огороды и частные постройки. Людям приходилось самостоятельно тушить пожары, чтобы не остаться на улице.
«Нас выживали, потому что мы там не нужны. В последнее время нас уже перегородили, чтобы на Украину мы не ехали», – заявила свидетельница событий.
Она пояснила, что подобная агрессия напрямую связана с категорическим отказом селян эвакуироваться на украинскую территорию.
В марте ВС России выбили ВСУ из села Сопычь.