Юрист Курбаков раскрыл главные права абитуриентов при поступлении в вузы

Tекст: Алексей Дегтярёв

В этом году выпускники школ получили возможность направлять заявления одновременно в пять высших учебных заведений, выбирая до пяти направлений в каждом, сказал Курбаков РИА «Новости».

Для участия в отборе на бюджетные и коммерческие места достаточно предоставить заверенную копию аттестата.

«Особое значение имеет право абитуриента на прохождение вступительных испытаний в установленные сроки по утвержденным критериям. Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним», – добавил собеседник.

Льготные категории граждан имеют право претендовать на особую квоту, составляющую не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Детям-сиротам, инвалидам и ветеранам боевых действий зачастую достаточно результатов ЕГЭ без сдачи внутренних экзаменов.

Кроме того, высшие учебные заведения публикуют на своих порталах конкурсные списки с баллами. Это позволяет будущим студентам отслеживать свою позицию в рейтинге и оценивать количество конкурентов на выбранном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы. Ведущие российские университеты изменили правила приема абитуриентов на следующий учебный год.