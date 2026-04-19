    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Группировка «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
    Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    19 апреля 2026, 10:05 • Политика

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены.

    Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса», победившей на выборах, Петер Мадьяр, заявил, что Будапешт продолжит закупать российскую нефть. «Географию мы изменить не можем. Сделаем все для диверсификации, но это не значит, что мы откажемся от поставок из России. Мы всегда будем искать варианты как можно дешевле и безопаснее», – пояснил он.

    Москва противоречить желанию будущего премьера республики не собирается. «Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире», – цитирует РБК пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он добавил, что продолжение сотрудничества в этой сфере зависит в первую очередь от самой Венгрии.

    В то же время сложившаяся ситуация на нефтегазовом рынке вынуждает Москву задуматься о корректировке устоявшихся практик. Еще в марте Владимир Путин призвал правительство оценить целесообразность дальнейших поставок в Европу. Президент допустил, что России, возможно, не стоит ждать, «пока перед ней демонстративно захлопнут дверь», а сознательно перенаправить объемы на более перспективные направления.

    Однако президент подчеркивал, что РФ все же готова продолжать сотрудничество со странами Старого Света, но лишь при условии «обеспечения долгосрочной, устойчивой» совместной деятельности, «лишенной политической конъюнктуры». Тем не менее, текущие реалии заставляют задуматься о будущем отечественной энергетической политики и энергодипломатии.

    Ее основы были заложены еще в конце 1960-х годов, когда Советский Союз договорился с ФРГ о первых поставках газа и нефти в Западную Европу. По мнению европейских экспертов, именно это сотрудничество заложило фундамент для экономического подъема целого ряда стран ЕС.

    Москва же, помимо очевидных финансовых выгод, рассчитывала на более тесную интеграцию с европейскими странами, что, как полагают некоторые политологи, могло бы снизить уровень антагонизма в диалоге с Европой на фоне тогдашних противоречий США. Однако сегодня все чаще звучат мнения о необходимости ревизии такого подхода.

    «Политические риски в Европе сегодня слишком высоки, чтобы опираться на долгосрочные экономические контракты.

    Проблема в том, что в любой момент – даже в относительно дружественной стране ЕС – к власти может прийти новая сила, прогнозировать действия которой крайне сложно», – сказал Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Соответственно, то или иное правительство способно внезапно разорвать уже имеющиеся договоренности, что может принести нам убытки. Поэтому в диалоге со странами Евросоюза, вероятно, стоит делать ставку на разовые контракты по поставкам энергоносителей. С точки зрения доходов это, конечно, будет означать меньшее поступление средств в бюджет. Но такой подход способен существенно снизить многие риски для Москвы», – полагает собеседник.

    «При этом речь не идет о полном прекращении энергосотрудничества с Европой. Однако важно выстроить его таким образом, чтобы поставляемые в ЕС ресурсы не оборачивались против нас самих. Желательно, по крайней мере, добиться, чтобы отечественные нефть и газ не становились военным потенциалом Европы», – уточняет Трухачев.

    С этими доводами частично согласен Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он также обращает внимание на то, что

    часть ресурсов, поставляемых в Европу, косвенным путем идет на «снабжение» Украины – в частности, через поставки дизельного топлива.

    Юшков напоминает механизм, заложенный еще шестым пакетом санкций. «Брюссель ввел запрет на импорт российской нефти морским транспортом. Разрешение на поставки по трубопроводу осталось, но ЕС ограничил продажу изделий, созданных с их участием на территории объединения. В результате основным рынком сбыта нефтепродуктов для тех же Венгрии и Словакии стала Украина», – поясняет эксперт.

    «Лидерами по поставкам дизеля для Украины они так и не стали, но в определенной степени их деятельность способствовала поддержанию боеспособности ВСУ. Забавно, что в итоге именно офис Зеленского прекратил эту практику – с помощью создания проблем в работе трубопровода «Дружба», – добавляет Юшков.

    С подобной оценкой согласен и экономист Иван Лизан. «Важно понимать: Москва в диалоге с ЕС никогда не занималась благотворительностью», – отмечает он. По его словам, Европа обеспечивала регулярный приток капитала, а стоимость нефти и газа определялась ситуацией на мировом рынке. В одни моменты цены были высоки, в другие – ниже.

    Сознательно занижать планку ради призрачных дипломатических выгод России не приходилось.

    «Проблема, на мой взгляд, в другом. Подобное сотрудничество формировало неплохой фундамент для развития отношений, но сами по себе поставки обычно значат мало. Если страна хочет за счет этой сферы подтянуть общий уровень взаимодействия, необходимо подключать другие форматы», – считает собеседник.

    И здесь, как полагает Лизан, у России возникали сложности. «Мы исторически делаем ставку на дипломатию личностей, а не масс. Иными словами, пытаемся взаимодействовать с конкретными политиками, а не с обществом в целом. Это порой приводит к излишней нервозности, когда от власти уходит человек, который был более-менее лоялен к Москве – как, например, Виктор Орбан», – подчеркивает эксперт.

    В свою очередь, Игорь Юшков отмечает, что ЕС действительно долгое время предпочитал иметь дело с Россией как с наиболее надежным поставщиком, но этот статус определялся целым рядом факторов. «Во-первых, многое зависело от инфраструктуры. Она у нас была построена еще в советский период. Соответственно, оставалось только пускать нефть или газ по уже отлаженным трубопроводам. Когда же возникала потребность в новых объектах, «Газпром» часто брал на себя значительную долю затрат на их возведение», – продолжает Юшков.

    «Во-вторых, свою роль играла территориальная близость, которая делала Европу наиболее привлекательным рынком сбыта даже для самой России. Небольшие расстояния сокращали транспортное плечо, что снижало затраты на доставку ресурсов – даже при перевозке судами», – добавляет собеседник.

    Разрыв сотрудничества ударил и по России. Перенаправление нефти и газа увеличило расходы на транспорт, хотя многие страны по-прежнему хотели бы работать с Москвой. «Но Украина перекрыла «Дружбу». Возникает вопрос: куда ушла нефть? Ответ прост: ее стали вывозить морским путем. При этом порты сейчас обстреливаются ВСУ, что привело к удорожанию страховки. Если контракты «слетят», России придется сокращать объемы добычи. Но даже в такой ситуации нам не стоит самим отказываться от экспорта нефти и газа», – заключил Юшков.

    Главное
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву
    Госдолг России стал самым низким среди стран G20
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие грибы нельзя собирать в России в 2026 году: штрафы и ответственность

      Сбор грибов для многих россиян – любимое весенне-осеннее занятие, семейная традиция и способ запастись вкусными дарами леса. Однако не все знают, что тихая охота может обернуться серьезными неприятностями с законом. В России есть грибы, которые собирать категорически запрещено, а нарушителям грозят не только административные штрафы, но и уголовная ответственность с реальными сроками лишения свободы.

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
