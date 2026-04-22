Пассажирка экстренно севшего в Волгограде самолета умерла

Пассажирка рейса Москва – Тбилиси скончалась в Волгограде

Tекст: Мария Иванова

Пассажирка рейса Москва – Тбилиси, совершившего накануне экстренную посадку в Волгограде, скончалась, передает ТАСС. Информацию о смерти женщины подтвердили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Самолет авиакомпании «Азимут» был вынужден прервать полет и приземлиться в аэропорту Волгограда из-за резкого ухудшения состояния здоровья одной из находившихся на борту.

«21 апреля бригада скорой медицинской помощи оперативно выехала в волгоградский аэропорт к пассажирке рейса Москва – Тбилиси. Женщина страдала тяжелым неизлечимым заболеванием, она скончалась, несмотря на усилия медиков», – заявили в региональном комитете здравоохранения.

