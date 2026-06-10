После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Перевозчик сообщил об изменении расписания поездов в Крым
«Гранд Сервис Экспресс» сообщила о временном изменении графика поездов в Крым
Движение пассажирского железнодорожного транспорта в Крыму временно скорректировано с учетом необходимости въезда составов исключительно в светлое время суток, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
График следования составов между полуостровом и городами материковой части России временно изменен, передает Telegram-канал компании «Гранд Сервис Экспресс».
Новая схема работы введена 10 июня по решению оперативного штаба республики. Теперь въезд транспорта осуществляется только с пяти утра до 23 часов.
«Уважаемые пассажиры, в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов оперативно вносятся изменения... Просьба обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сегодня в пути», – подчеркнули представители перевозчика.
Из-за нововведений рейс из Севастополя в Москву отправится на шесть часов 20 минут раньше привычного графика. При этом поезд Петербург – Евпатория будет доезжать только до Симферополя, откуда людей доставят до пункта назначения специальными автобусами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оперштаб Крыма ограничил въезд железнодорожных составов на полуостров строго светлым временем суток.
Накануне компания «Гранд Сервис Экспресс» перенесла отправление двух поездов из Симферополя на станцию Керчь-Южная.
Из-за налета беспилотников в пути задержались семь следующих из республики пассажирских составов.