Пассажирка «Уральских авиалиний» умерла на борту летевшего в Екатеринбург рейса
На борту рейса U6-572 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Владивостока в Екатеринбург, скончалась пассажирка, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Представители перевозчика рассказали, что инцидент произошел сегодня на борту самолета Airbus A320. По их словам, 50-летней женщине внезапно стало плохо, после чего она потеряла сознание, передает ТАСС.
«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков», – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании. Экипаж рейса принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Нижневартовска, чтобы оказать пострадавшей медицинскую помощь.
Несмотря на быструю посадку и вызов врачей, спасти женщину не удалось. Причины смерти пассажирки уточняются.
Ранее сообщалось, что экстренная посадка в аэропорту Казани произошла из-за резкого ухудшения состояния 38-летнего пассажира на борту международного рейса Пекин – Москва, однако спасти мужчину не удалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пассажир скончался на борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова. В сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar до Иркутска также умер пассажир. А второму пассажиру в том же рейсе оказали медицинскую помощь и выдали справку об отстранении от полетов.