Пассажирка «Уральских авиалиний» умерла на борту летевшего в Екатеринбург рейса

Tекст: Дарья Григоренко

Представители перевозчика рассказали, что инцидент произошел сегодня на борту самолета Airbus A320. По их словам, 50-летней женщине внезапно стало плохо, после чего она потеряла сознание, передает ТАСС.

«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков», – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании. Экипаж рейса принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Нижневартовска, чтобы оказать пострадавшей медицинскую помощь.

Несмотря на быструю посадку и вызов врачей, спасти женщину не удалось. Причины смерти пассажирки уточняются.

Ранее сообщалось, что экстренная посадка в аэропорту Казани произошла из-за резкого ухудшения состояния 38-летнего пассажира на борту международного рейса Пекин – Москва, однако спасти мужчину не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пассажир скончался на борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова. В сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar до Иркутска также умер пассажир. А второму пассажиру в том же рейсе оказали медицинскую помощь и выдали справку об отстранении от полетов.