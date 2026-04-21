Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
Летевший в Тбилиси из Москвы самолет экстренно сел в Волгограде
Летевший в Тбилиси самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за пассажирки
Рейс авиакомпании «Азимут», следовавший в столицу Грузии, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме из-за резкого ухудшения самочувствия одной из женщин на борту.
Лайнер, выполнявший перелет по маршруту Москва – Тбилиси, совершил незапланированную посадку, передает РИА «Новости».
«В международном аэропорту Волгограда на запасной аэродром экстренно сел самолет, следовавший рейсом Москва – Тбилиси авиакомпании «Азимут», из-за плохого самочувствия одной из пассажирок», – отметили представители пресс-службы воздушной гавани.
В настоящее время авиалайнер проходит необходимые процедуры и готовится продолжить путь по запланированному маршруту в столицу Грузии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Победа» экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира. Лайнер «Аэрофлота» по пути в Кавказские Минеральные Воды вынужденно приземлился в этом же городе.