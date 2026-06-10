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Легковушка врезалась в пожарное депо в Чечне, погибли два сотрудника МЧС
Легковой автомобиль протаранил пожарное депо в Чечне, двое спасателей погибли
В Чечне во время утреннего развода в пожарном депо легковой автомобиль на высокой скорости врезался в ворота учреждения, в результате погибли два сотрудника МЧС, сообщили в региональном управлении ведомства.
О трагедии в пожарном депо Чечни сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В сообщении говорится: «Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли командир отделения второй ПСЧ старший сержант внутренней службы Умар Дишниев и старший пожарный второй ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев. Во время утреннего развода при проведении приема-сдачи дежурства в пожарное депо, протаранив ворота, на высокой скорости врезался легковой автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени».
По информации ведомства, погибшими оказались двое сотрудников дежурного караула, находившиеся на плацу во время развода. Еще трое работников части были доставлены в больницу, двоим помощь оказали амбулаторно из-за ушибов разной степени.
Отмечается, что Умару Дишниеву было 22 года, в системе МЧС России он служил с 2023 года. Мовсар Авдуев работал в МЧС с 2020 года, ему было 33 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня дроны ВСУ попытались атаковать критически важные объекты Смоленской области и при тушении последствий погибли два сотрудника МЧС.
Ранее в Грозном при крупном пожаре в многоквартирном доме спасатели эвакуировали 300 человек, жертв не было. Позже в подмосковной Истре из-за потери управления водитель легкового автомобиля врезался в здание магазина, один человек пострадал и был госпитализирован.