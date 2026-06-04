Иномарка протаранила магазин в Подмосковье и покалечила покупателя

Tекст: Денис Тельманов

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в Истре, передает ТАСС. На Московской улице машина пробила стену здания, где в тот момент находились люди.

В пресс-службе регионального управления МВД поделились подробностями инцидента. «Сегодня примерно в 13:52 на улице Московской произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Renault, не справился с управлением и въехал в здание магазина.

В результате ДТП пострадал один из покупателей, он получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии. Специалистам предстоит установить точные причины потери управления транспортным средством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в подмосковном Серпухове четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи. В апреле на востоке Москвы иномарка протаранила препятствие из-за потери управления. В прошлом году в Новой Москве такси въехало в фасад трехэтажного жилого дома.