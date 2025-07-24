Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Водитель такси врезался в дом в Новой Москве, пострадали два человека
В поселении Новофедоровское в Новой Москве водитель такси протаранил трехэтажный жилой дом, два человека получили травмы, сообщил источник в оперативных службах.
Водитель такси марки Haval потерял управление и въехал в фасад трехэтажного жилого здания, сказал собеседник ТАСС.
В результате происшествия пострадали два человека, один из них доставлен в больницу.
Выясняются все обстоятельства случившегося и причины ДТП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на МКАД ранее образовалась пробка длиной три километра из-за дорожно-транспортного происшествия.