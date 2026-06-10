Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
В Ивангороде сообщили, что жители Нарвы увидят российский концерт через границу
Граждане Нарвы, которые традиционно приходят на набережную с эстонской стороны, смогут насладиться музыкальной программой в честь дня рождения Ленинградской области у стен приграничной крепости 1 августа, сообщили в мэрии Ивангорода.
Представитель городской администрации подчеркнула масштабность предстоящего события. «День рождения Ленинградской области будет отмечаться в Ивангороде 1 августа. Программа празднования включает и концерт у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, который можно будет увидеть с эстонской стороны», – заявила она.
Точная программа пока держится в секрете, однако известно о прибытии делегаций из всех районов региона. При этом выступления на городской площади, запланированные на 12 июня, эстонцы посмотреть не смогут из-за расположения сцены, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в День Победы на набережной Ивангорода для жителей эстонской Нарвы прозвучал гимн Советского Союза.
Российская сторона специально установила большие экраны для трансляции парада на Красной площади в сторону сопредельного государства.
Предприимчивые бизнесмены из стран Прибалтики продавали европейцам платные экскурсии к границе ради просмотра этого масштабного праздника.