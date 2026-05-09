Иностранцам продавали туры в Эстонию ради российского концерта Победы
Жителям стран Прибалтики предлагали туры в Нарву на российский концерт Победы
Предприимчивые бизнесмены организовали платные поездки к эстонской границе: европейцы могли приобрести специальные экскурсии за 80 евро в приграничную Нарву, чтобы через реку наблюдать за масштабным празднованием 9 Мая в Ленинградской области.
Местная жительница Валентина рассказала журналистам о необычных туристических предложениях для европейцев. «Это, видимо... бизнесмены из Латвии, Литвы, Эстонии... экскурсии... на ту сторону. Приехать, заплатить 80 евро», – пояснила женщина.
За указанную сумму иностранцы получали возможность послушать концерт «Берега Победы», приуроченный к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Мероприятие четвертый год подряд проходит у стен Ивангородской крепости в Ленинградской области. Музыку и выступления отлично слышно на обоих берегах реки Нарвы.
В субботу на эстонской набережной собрались несколько сотен слушателей. При этом многие люди заблаговременно приехали непосредственно в российский Ивангород ради масштабного празднования Дня Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Эстонии массово раскупили путевки в Нарву для наблюдения за праздничными мероприятиями.
Перед Днем Победы на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди.
Во время самого концерта на набережной Ивангорода прозвучал гимн Советского Союза.