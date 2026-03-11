Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
Захарова сравнила использование англицизмов с созданием ложных кумиров
Захарова назвала англицизмы сотворением нелепых ложных кумиров
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что увлечение англицизмами выглядит нелепо и приводит к пренебрежению собственными национальными героями и культурными символами.
Мария Захарова сравнила употребление англицизмов с процессом создания ложных кумиров, передает радио Sputnik. Она отметила, что подобные иностранные названия выглядят нелепо и неудобно, особенно если речь идет о жилых или гостиничных комплексах.
«Сотворение ложных кумиров. И в то же время либо частичный отказ, либо частичное забвение, либо пренебрежение своими собственными, истинными героями, символами, образами – это тоже, к сожалению, один из наших недостатков», – заявила Захарова в эфире.
Дипломат напомнила о произведениях Льва Толстого и Федора Достоевского, которые предостерегали от поклонения ложным кумирам и антигероям. Она подчеркнула, что сейчас изменить ситуацию с уже существующими иностранными названиями невозможно, однако это выглядит неловко и неестественно.
Ранее актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал варварством использование иностранными артистами псевдонимов в России.
Продюсер группы «Иванушки International» заявил о намерении переименовать коллектив.
Ранее с 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь размещается только на русском языке кириллицей.
Напомним, в России действует закон о защите русского языка.