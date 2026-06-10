Названы потери россиян из-за отказов в шенгенских визах

АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах

Tекст: Тимур Шайдуллин

АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах. Их в 2025 году получили почти 43 тыс. жителей страны. Таким образом, только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,6–3,7 млн евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров – более 4,5 млн евро, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Ассоциация ссылается на данные Еврокомиссии. В 2025 году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан России, что на 12% больше, чем в 2024 году, когда было подано 606,6 тыс. заявок. Одобрено 618,8 тыс. заявлений, отказ получили почти 43 тыс. человек.

Доля отказов продолжила снижаться: в 2023 году она составляла 10,6%, в 2024 году – 7,5%, в 2025 году – 6,3%. Вместе с тем в ряде стран мира показатели остаются гораздо выше: самая высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш – 54,5%, Сенегала – 51,9%, Нигерии – 47,8%, Пакистана – 46% и Анголы – 45,4%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тыс. виз для многократного въезда, при этом их число сократилось на 21,5% по сравнению с 2024 годом.

В преддверии летнего сезона власти 11 европейских стран призвали ужесточить визовые требования в отношении российских граждан и ограничить их въезд в Шенгенскую зону.

До этого сообщалось. что Еврокомиссия разрабатывает единые правила для всех стран ЕС по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам.