В ЕС решили установить единые ограничения выдачи виз россиянам

Handelsblatt: ЕК намерен ввести единые правила по ограничению выдачи виз россиянам

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС, Еврокомиссия разрабатывает единые правила, которые обяжут все страны – члены Евросоюза одинаково ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам, передает ТАСС.

Отмечается, что за 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам России более 600 тыс. шенгенских виз. Наибольшее количество виз оформили Италия – более 152 тыс., Франция – 123 890, Испания – 111 537 и Греция – 59 703.

Ранее вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что граждане России смогут по-прежнему получать шенгенские визы, однако условия их оформления, скорее всего, станут более строгими, а сроки действия виз могут сократиться.

Напомним, Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России. Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, запланированную на 17 сентября. Евросоюз в новом пакете санкций планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам.