ЕС отложил новый пакет санкций против России

Politico: В ЕС отложили новый пакет санкций против России

Tекст: Алексей Дегтярев

ЕК не обнародует 19-й пакет санкций против России 17 сентября, как ранее ожидалось, сообщает Politico, передает ТАСС.

Европейский дипломат и чиновник одной из стран ЕС рассказали изданию, что обнародование рестрикций «больше не ожидается в среду». При этом в Еврокомиссии не уточнили, когда теперь может состояться официальная презентация новых ограничительных мер.

По информации Politico, причиной отсрочки стало переключение внимания Евросоюза с введения новых санкций на давление на Словакию и Венгрию для снижения их зависимости от российской нефти. Ожидается, что обсуждение дальнейших рестрикций продолжится после разрешения этих вопросов с ключевыми странами-членами.

Ранее Евросоюз продлил действие санкций против России, введенных в отношении 2,5 тыс. лиц и организаций, на полгода, до 15 марта 2026 года.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.