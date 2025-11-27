Эксперт Варга: Европа паникует из-за возможности завершения конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению дипломата, европейская элита испытывает настоящую панику из-за возможной договоренности между Россией, Украиной и США о прекращении военных действий и установлении мира, передает РИА «Новости».

Варга высказал уверенность, что Европа умышленно замедляет попытки США начать переговоры, поскольку боится, что перемирие будет достигнуто без непосредственного участия ЕС. «Они паникуют от реальной возможности, что Россия, Украина и США могут договориться о завершении военных действий и об условиях устойчивого мира», – заявил Варга.

По словам эксперта, ЕС на протяжении почти четырех лет не предложил ни одной инициативы по мирному урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что нынешние руководители европейской дипломатии, включая Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, не заинтересованы в достижении мира и считают переговоры ненужными. В то же время, если США начинают диалог с Россией и Украиной, европейские политики стараются немедленно быть включёнными в процесс.

Варга отметил, что многие политики ЕС сами были вовлечены в предшествующие события. «Политики, которые частично были вовлечены в события, приведшие к нынешнему конфликту, теперь пытаются дистанцироваться от реальных последствий», – сказал он. В качестве примера он напомнил, что главы МИД Польши и Германии были гарантом соглашения между Януковичем и украинской оппозицией в феврале 2014 года, но не выполнили свои обязательства.

Он добавил, что гаранты Минских соглашений – Германия и Франция – также несут ответственность за то, что Киев так и не выполнил условия, в том числе не внес изменения в конституцию для предоставления особого статуса ДНР и ЛНР к концу 2015 года.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что обсуждения вокруг дипломатического урегулирования ситуации на Украине осложняются активным использованием западных СМИ в информационном противостоянии.