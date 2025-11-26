Рябков заявил о необходимости тишины для переговоров по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказал мнение на пресс-конференции, что дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины требуют тишины, передает ТАСС. Рябков отметил, что любые дипломатические усилия становятся результативными только при минимизации внешних воздействий.

Он подчеркнул: «Любые дипломатические усилия требуют тишины. Они могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий». По словам дипломата, на Западе целый ряд СМИ используется не только в качестве источников информации, но и как оружие в информационной войне, усиливающее общественное давление.

Рябков указал, что подобная тактика затрудняет реальное продвижение переговоров и, по его словам, способствует созданию искусственного напряжения вокруг процесса дипломатического урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивого решения украинского кризиса, рассматривая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

Москва получила по неофициальным каналам несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, но официальный проект России не передавался.

Российская сторона получила вариант мирного плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать его формулировки.