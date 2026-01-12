Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.2 комментария
Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России бренд «Джимми Чу»
Jimmy Choo получила в России шесть классов товарного знака для разных товаров
Британский бренд Jimmy Choo получил регистрацию товарного знака «Джимми Чу» в России для косметики, аксессуаров, одежды и маркетинговых услуг по шести классам МКТУ.
Британский бренд Jimmy Choo зарегистрировал товарный знак «Джимми Чу» в России, передает ТАСС. Сообщается, что заявка была подана 25 апреля 2024 года от компании «Джей. Чу Лимитед», зарегистрированной в Британии.
По данным Роспатента, новый знак охватывает шесть классов международной классификации товаров и услуг. В частности, речь идет о косметике, очках, сумках, ювелирных изделиях, одежде, обуви, а также услугах по рекламе и маркетингу.
Jimmy Choo является частью крупного международного холдинга Capri Holdings, который объединяет несколько люксовых марок.
