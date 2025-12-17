Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Burberry подала заявки на регистрацию названия, логотипа и тартана в России
Британский бренд Burberry подал три заявки на регистрацию своих товарных знаков, включая фирменный тартан, в России по двум классам МКТУ.
Британский производитель одежды и аксессуаров премиум-класса Burberry подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России, передает ТАСС.
Компания обратилась за правовой защитой названия, логотипа и фирменного тартанового узора бренда. Все заявки поданы 15 декабря 2025 года юрлицом «Берберри лимитед» из Британии, что подтверждает база ведомства.
Правовая охрана распространяется на два класса международной классификации товаров (МКТУ) – 18-й и 25-й. В эти категории включены изделия из кожи, аксессуары, обувь и головные уборы.
Напомним, что ранее – 28 апреля 2022 года – концерн Coty, куда входят более 80 парфюмерных брендов, включая Burberry, объявил о прекращении деятельности в России.
Накануне компания Adidas продлила право на бренд Adidas Neo в России до 2036 года.
Ранее модный дом Fendi, входящий в LVMH, зарегистрировал два товарных знака в России.
Компания Puma зарегистрировала два новых товарных знака в России.