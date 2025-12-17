Burberry подала заявки на новые товарные знаки в России

Burberry подала заявки на регистрацию названия, логотипа и тартана в России

Tекст: Мария Иванова

Британский производитель одежды и аксессуаров премиум-класса Burberry подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России, передает ТАСС.

Компания обратилась за правовой защитой названия, логотипа и фирменного тартанового узора бренда. Все заявки поданы 15 декабря 2025 года юрлицом «Берберри лимитед» из Британии, что подтверждает база ведомства.

Правовая охрана распространяется на два класса международной классификации товаров (МКТУ) – 18-й и 25-й. В эти категории включены изделия из кожи, аксессуары, обувь и головные уборы.

Напомним, что ранее – 28 апреля 2022 года – концерн Coty, куда входят более 80 парфюмерных брендов, включая Burberry, объявил о прекращении деятельности в России.

