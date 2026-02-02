Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Крыма

Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Евразийский сейсмоцентр сообщил о толчках магнитудой 4,8 у берегов Крыма
В Азовском море недалеко от крымского побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром на глубине 10 километров.
У берегов Крыма в Азовском море зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на данные Евразийского сейсмического центра. По информации сейсмологов, эпицентр толчков находился на глубине 10 километров.
По расчетам специалистов, подземные толчки произошли на расстоянии 78 километров от Керчи и 35 километров от города Щелкино.
На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией в регионе.
Напомним, на прошлой неделе ученые зафиксировали аномально высокий уровень сейсмичности на Камчатке. В частности, землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки 28 января.
Днем ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у северных Курил.