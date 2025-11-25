  • Новость часаРоссийские войска освободили Иванополье в ДНР
    «Работники Кремля» схлестнулись в Польше с «немецкими агентами»
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Министр Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики
    Основательница Wildberries обвинила банки в атаке на маркетплейсы
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    25 ноября 2025, 13:30 • Новости дня

    Лавров заявил о готовности России обсудить план Трампа по Украине

    Лавров сообщил о получении плана Трампа по Украине по неофициальным каналам

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия получила план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине по неофициальным каналам, однако официального документа Москва пока не видела, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать предложенные формулировки.

    «Мы готовы, естественно, как сказал президент России Владимир Путин, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», – заявил Лавров.

    Также министр добавил, что версия плана, о которой пишут в СМИ, не была передана США напрямую.

    По словам Лаврова, в Москве позитивно отмечают, что основа плана Трампа связана с договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже, состоявшемся в августе этого года. Глава МИД напомнил, что свои оценки по этому вопросу ранее уже дал российский президент.

    Москва сохраняет прежний подход, поскольку ключевые принципы плана соответствуют «анкориджским» договоренностям, что приветствуется российской стороной.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу соглашения о прекращении конфликта на Украине, поскольку в Женеве удалось подробно обсудить мирный план из 28 пунктов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что текст обновленного мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может быть основой для урегулирования.

    Путин также заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    24 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие советники главы киевского режима Владимира Зеленского опасаются, что визит в США приведет к новой ссоре с президентом США Дональдом Трампом и осложнит переговоры по мирному плану, пишет издание Financial Times.

    По данным издания Financial Times, окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, чтобы не портить ход переговоров по предлагаемому мирному плану США, передает РИА «Новости». По информации издания, советники Зеленского опасаются, что очередная встреча с президентом Дональдом Трампом может привести к новой ссоре и подорвать достигнутый ранее прогресс.

    Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для переговоров с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Однако украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что такая встреча на этой неделе официально не планируется.

    Как отмечают журналисты Financial Times, пока неясно, хочет ли Трамп получить личное одобрение Зеленского под своим мирным планом. Напомним, американские и украинские делегации уже обсуждали этот план на встрече в Женеве.

    Ранее Владимир Зеленский отметил усиление политического давления со стороны США и подчеркнул, что Киев будет добиваться выгодных компромиссов на переговорах.

    Представители США и Украины заявили, что консультации в Женеве были крайне продуктивными, а позиции сторон значительно сблизились.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устроит предложение Вашингтона.

    24 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    Лукашенко спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    25 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    @ Charles McQuillan/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской стороне следует присоединиться к переговорному процессу по мирному урегулированию конфлитка на Украине, заявила глава британского МИД Иветт Купер.

    Необходимо проделать много работы, но самое главное – важно, чтобы Россия села за стол переговоров, сказала Купер, передает РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, сейчас по украинскому вопросу проводится «интенсивная работа».

    Ранее ЕС выдвинул собственный план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Европа пытается выиграть время.

    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    25 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров

    Депутат Колесник: Британия не имеет права находиться за столом переговоров по Украине

    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Лондон призвал Москву к мирным переговорам по Украине, но сам не имеет права садиться за этот стол. Британия – одни из главных разжигателей украинского кризиса, а ее премьер Борис Джонсон сорвал стамбульский мирный трек, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по украинскому урегулированию.

    «Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.

    «Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.

    «Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

    При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.

    Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.

    Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».

    Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».

    Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.

    Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.

    25 ноября 2025, 02:45 • Новости дня
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил в эфире телеканала Fox News о том, что президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении соглашение о прекращении украинского конфликта, так как в Женеве удалось «детально обсудить» мирный план из 28 пунктов, и осталось «всего несколько пунктов разногласий».

    «Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась», – приводит слова Левитт бельгийский портал Fakti.bg.

    Она добавила, что на этой неделе никаких встреч Трампа с Владимиром Зеленским не запланировано и фейки в СМИ о том, что глава Белого дома якобы был более благосклонен к одной из сторон конфликта, не имеют оснований.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров выступили  против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно. Помощник президента России Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине. При этом эксперты объяснили, зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.

    25 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Взрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

    «Страна»: Взрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

    Взрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели ночью на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, сообщает издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

    В Киеве ночью произошли мощные взрывы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна» и местные паблики.

    В результате взрывов сразу в нескольких районах столицы Украины были зафиксированы отключения теплоснабжения.

    Киевская городская государственная администрация сообщила, что после происшествия тепло временно перестали подавать жителям Печерского и Голосеевского районов, а также ряду домов в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Представители администрации информировали: «В Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения».

    Во время ночных взрывов в городе температура воздуха оставалась на уровне трех градусов тепла, что усложняет ситуацию для населения. Минувшей ночью в столице было слышно не менее пяти взрывов.

    Воздушная тревога, ранее объявленная на всей территории страны, была отменена в Киеве и Киевской области, сообщили на официальном ресурсе для оповещения населения. Однако сирены все еще продолжают звучать в ряде других регионов, включая Винницкую, Днепропетровскую и Одесскую области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве за ночь прогремело семь серий взрывов.

    Ранее поезда на Украине задержались из-за отсутствия напряжения в электросети.

    Власти на Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС.

    24 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ознакомлена с одним из вариантов плана урегулирования на Украине, содержащим 28 пунктов некоторые положения этого плана представляются вполне приемлемыми, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, многие пункты плана урегулирования ситуации на Украине, который обсуждался на Аляске по инициативе США, приемлемы для России, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москве был представлен один из вариантов документа, и он во многом соответствует ранее достигнутым пониманиям.

    Ушаков подчеркнул, что проект состоит из 28 пунктов, и по ряду вопросов необходим детальный диалог, которого пока не было.

    Он указал, что нынешняя версия плана требует серьезного обсуждения с российской тороны, с украинской стороны, с американской и с европейской.

    По его словам, документ будет дорабатываться и меняться по мере обсуждений, и в данный момент ни одна из сторон не начинала официальных консультаций с Россией по этому поводу.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с американским планом по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на этой неделе диалог по предложению Вашингтона не запланирован, а официального документа Москва не получала.

    Песков также подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и в Кремле нет официальной информации по деталям переговоров.

    25 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Экономика ФРГ находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по настроениям граждан страны, по СМИ, которые не пытаются скрыть общего положения. В последний раз в таком состоянии Германия пребывала в 30-е годы прошлого столетия, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее стало известно, что большинство немецких городов оказалось на грани банкротства.

    «Бюджеты немецких городов и муниципалитетов испытывают дефицит по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что в Германии закрываются предприятия: некоторые подают на банкротство, – в этом году их число достигнет 30 тыс., – а другие сокращают производство или вовсе переносят мощности за границу», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    В итоге, с одной стороны, падает налоговый сбор в местные бюджеты, а с другой – растет социальная нагрузка. «К беженцам и мигрантам, которых продолжают завозить в ФРГ, прибавились сотни тысяч людей, потерявших работу. Государство обязано платить им пособия», – уточнил собеседник.

    Граждане уже видят у себя на пороге нищету, продолжил политик. «Германия находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по людям на улице, по средствам массовой информации, которые уже не могут и не пытаются скрыть общего положения и настроения в обществе. В последний раз в таком состоянии страна находилась в 30-е годы пошлого столетия», – указал Гердт.

    «Народ загоняют в безысходность. В ФРГ царит полное непонимание и всеобщий психоз. В такой ситуации есть опасность, что история повторится, – считает экс-депутат. – Также растет риск социальных беспорядков. Например, беженцы ехали сюда за пособиями, и как только выплаты будут резко сокращены или отменены, начнутся акции протеста, которые будут граничить с гражданской войной».

    По мнению собеседника, единственный шанс избежать всего этого – приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Это позволило бы смягчить экономическое, социальное, общественное и моральное падение. Я думаю, «Альтернатива» в состоянии остановить процесс распада во всех этих сферах. Другого же политического выхода и решения на сегодняшний день просто нет», – заключил Гердт.

    Ранее стало известно, что почти все немецкие города оказались на грани банкротства. По данным газеты Bild, совокупный дефицит местных бюджетов в текущем году достигнет 30 млрд евро. «На бюрократическом языке это называется «структурным дефицитом». В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», – пишет издание.

    Самый большой дефицит образовался у Берлина – 4,3 млрд евро. На втором месте находится Кельн (0,6 млрд евро). Далее следуют Дюссельдорф (0, 4 млрд евро), Дортмунд (0,3 млрд евро). В случае усугубления кризиса у местных властей не останется другого выбора, кроме как радикально урезать социальные расходы – финансирование молодежных центров, музеев и других подобных учреждений.

    «Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге», – говорится в материале. Ранее главы 13 федеральных земель уже обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о помощи. «Решения лежат, скорее, в сфере корректировки расходов, чем в сфере увеличения доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать этот рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам», – сказал он, призвав «бережнее относиться к деньгам».

    На этом фоне правительство Германии одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld («бюргергельд»). «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – заявили в минтруде.

    Сейчас размер Buergergeld достигает 563 евро. Базовая поддержка беженцев составляет 441 евро в месяц. Вместе с тем, немецкое власти продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, за что получили второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    25 ноября 2025, 08:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    Эксперт Юрченко заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    Эксперт заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери и не смогут долго удерживать город Гуляйполе в Запорожской области, к которому уже подходит армия России, заявил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    По его словам, оборона Гуляйполя станет крайне сложной задачей для вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Юрченко добавил, что российская армия уже подошла к городу, а его удержание обернется серьезными потерями для украинских военных.

    Эксперт отметил, что в Гуляйполе почти не вкладывались средства в инфраструктуру с 2014 года, большая часть города состоит из одноэтажных домов. Особое затруднение для ВСУ создает река Гайчур: «оставляя передний край города им придется ее преодолевать», – отметил он. Эксперт добавил, что по сравнению с Мариуполем, где была развитая промышленность и подземные сооружения, у Гуляйполя таких преимуществ нет, а уличные бои в малоэтажной застройке будут особенно тяжелыми.

    Юрченко также указал на дополнительные сложности отступления для украинских военных, так как в городе работают заградотряды, затрудняющие отход частей ВСУ. Он подчеркнул – проще всего украинской стороне будет сдать населенный пункт, иначе потери будут «просто несоизмеримые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Взятие Яблокова обеспечило продвижение войск России к Гуляйполю.

    Вооруженные силы Украины ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    24 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа до 19 пунктов

    FT: Украина заявила о сокращении до 19 пунктов плана Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, был переработан и теперь содержит 19 пунктов, сообщает Financial Times (FT).

    По данным FT, мирный план по Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, значительно изменился, сообщает Lenta.ru. Изначально в документе было 28 пунктов, однако теперь их осталось 19. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Александр Бевз, подчеркнув, что ни одно замечание Киева не осталось без внимания.

    По словам Бевза, часть позиций полностью исключили, другие подверглись существенным правкам. Собеседники Bloomberg сообщили, что из документа убрали пункт об использовании замороженных российских активов: ранее планировалось направить 100 млрд долларов в фонд восстановления Украины с распределением прибыли между США и реализацией американо-российских проектов.

    Стоит отметить, что представители Киева публично подтвердили масштабные корректировки плана, тогда как Вашингтон официально изменений пока не комментировал.

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

    Европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

    Европейский Союз выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.

    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    25 ноября 2025, 08:02 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 249 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны.

    Над Черным морем уничтожено 116 дронов, над Кубанью – 76, над Крымом – 23, над Ростовской областью – 16, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Брянской областью нейтрализовали семь БПЛА, над Курской – четыре, над акваторией Азовского моря – также четыре.

    Два дрона уничтожили над Белгородской областью, и один – над Липецкой.

    Напомним, в понедельник во второй половине дня над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА. За вечер понедельника над страной нейтрализовали более 30 дронов.

    24 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по промышленному предприятию в Сызрани количество погибших возросло до трех, еще два человека находятся в больнице.

    Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

    Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

    «Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

    Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

    За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

