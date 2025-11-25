Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.3 комментария
Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Россия получила план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине по неофициальным каналам, однако официального документа Москва пока не видела, передает ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать предложенные формулировки.
«Мы готовы, естественно, как сказал президент России Владимир Путин, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», – заявил Лавров.
Также министр добавил, что версия плана, о которой пишут в СМИ, не была передана США напрямую.
По словам Лаврова, в Москве позитивно отмечают, что основа плана Трампа связана с договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже, состоявшемся в августе этого года. Глава МИД напомнил, что свои оценки по этому вопросу ранее уже дал российский президент.
Москва сохраняет прежний подход, поскольку ключевые принципы плана соответствуют «анкориджским» договоренностям, что приветствуется российской стороной.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу соглашения о прекращении конфликта на Украине, поскольку в Женеве удалось подробно обсудить мирный план из 28 пунктов.
Президент России Владимир Путин заявил, что текст обновленного мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может быть основой для урегулирования.
Путин также заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.