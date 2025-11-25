Левитт заявила о прекращении Трампом финансирования украинского конфликта

Tекст: Катерина Туманова

«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась», – приводит слова Левитт бельгийский портал Fakti.bg.

Она добавила, что на этой неделе никаких встреч Трампа с Владимиром Зеленским не запланировано и фейки в СМИ о том, что глава Белого дома якобы был более благосклонен к одной из сторон конфликта, не имеют оснований.

Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров выступили против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно. Помощник президента России Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине. При этом эксперты объяснили, зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.