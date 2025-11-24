Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

Эксперты: Европа предложила абсурдный план по Украине, чтобы потянуть время

Tекст: Олег Исайченко

ЕС предложил очередной свой мирный план по украинскому урегулированию. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов. Текст подготовлен Британией, Германией и Францией, его обнародовала газета The Telegraph.

Планируется, что территориальные переговоры будут вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня. Киев также намерен получить юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

Группа европейских стран и других заинтересованных государств хочет выступать гарантом безопасности Украины, которая получит право разместить на своей территории силы союзников. На ВСУ и оборонную промышленность страны не должны налагаться никакие ограничения, следует из документа.

Украина же, согласно идее европейцев, обязуется оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украинская сторона восстановит контроль над Запорожской АЭС с участием США и над Каховской ГЭС. Киев получит свободный доступ по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Евросоюз также допускает в своем предложении вступление Киева в НАТО при согласии всех членов альянса, кроме того, Украина станет членом ЕС. Киев и его партнеры будут осуществлять экономическое сотрудничество без ограничений. При этом страна будет полностью восстановлена и намерена получить финансовую компенсацию – в том числе за счет замороженных российских активов, передает The Telegraph.

Отмечается, что санкции против России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения. Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Отметим, американский план мирного урегулирования конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Документ предполагает: сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в «мировую экономику» и признание текущего статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

Напомним, в воскресенье в Женеве прошла встреча представителей стран Европы, США и Украины, на которой обсуждались предложения европейской и украинской сторон к плану Вашингтона. По их итогам госсекретарь Марко Рубио сообщил, что стороны «достигли прогресса» в переговорах. Он также добавил, что в конечном итоге план должен быть одобрен Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. «И очевидно, есть еще и российская сторона уравнения», – добавил госсекретарь США.

Между тем глава офиса Зеленского Андрей Ермак опубликовал совместное заявление двух стран. Обе стороны сочли консультации «крайне продуктивными», договорились продолжать интенсивную работу над общими предложениями в ближайшие дни и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Украинская делегация выразила благодарность США и лично Дональду Трампу за усилия по завершению конфликта. Примечательно, что ранее глава Белого дома обвинил «руководство» Украины» в отсутствии благодарности.

По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки. Впрочем, Рубио уточнил, что дедлайн, установленный США, может быть перенесен, так как работа продолжается. Отметим, в понедельник в Анголе проходит экстренный саммит Евросоюза. На повестке – предложения по урегулированию на Украине.

Нервозность наблюдается не только в европейских кабинетах, но и в западной прессе. Так, Le Figaro истерично вопрошает: «Удастся ли Европе украсть победу, преподнесенную Владимиру Путину Дональдом Трампом, и сорвать план капитуляции, который Москва и Вашингтон пытаются навязать Украине? Или уже слишком поздно?».

В Кремле заявили, что Россия не получала официальную информацию об итогах переговоров Украины и США в Женеве. «Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не хочет вести обсуждение американской инициативы по Украине через СМИ. В экспертном сообществе считают, что представители ЕС в очередной раз пытаются саботировать переговоры.

«Встречный план Евросоюза по урегулированию на Украине оторван от реальности и минимум на две трети состоит из абсурдных пунктов»,

– сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил, что первый шаг в рамках стратегии Европы – заключение перемирия. «Не приходится сомневаться в том, что после достижения этой цели европейские и украинские политики перестанут сущностно обсуждать детали итогового соглашения. Более того, они, вероятно, введут миротворческие силы на территорию Украины», – уточнил собеседник, подчеркнув, что это противоречит позиции Москвы.

По мнению Ткаченко, предложения, разработанные Евросоюзом, стоит рассматривать как часть переговорной тактики. «Киев и Брюссель начинают вести переговоры, но при этом не ставят целью достижение мира. Их задача – потянуть время в надежде, что Дональд Трамп изменит свою позицию или ситуация зоне боевых действий переломится», – пояснил эксперт.

На этом фоне России стоит работать на двух направлениях: во-первых, продолжать военную операцию, а во-вторых, вести диалог и доносить свою позицию. «В случае с украинским руководством речь идет об их фактической капитуляции, с США – наш интерес состоит в том, чтобы они сохранили свою линию на выход из конфликта, а с европейцами необходимо обсудить весь комплекс вопросов безопасности, который и привел к нынешнему кризису», – детализировал Ткаченко. Схожей точки зрения придерживается политолог Федор Лукьянов.

«Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США.

Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в своем Telegram-канале. Американист Дмитрий Новиков в свою очередь указал, что европейский план далек от классической дипломатии с ее традиционным торгом, маневрами и встречными шагами настолько же, насколько современная Европа далека от Бисмарка. «Условный «план Уиткоффа» тоже специфичен, представляя собой солянку, как будто его составляла компания из дипломата, бизнесмена и гуманитария общего профиля. Так, вполне возможно, и было», – заметил он.

«Но осуществляемые вокруг него движения, по крайней мере, понятны и укладываются в русло политико-дипломатического процесса, – сделал оговорку эксперт. – США выкатили некий план с пониманием, что мира достигать прагматично преимущественно за счет слабейшей, то есть украинской стороны», – считает американист.

По его мнению, именно отсюда огромный навес экономических и организационных инициатив, закрепляющих привилегированную роль США почти во всем. «Москва устами президента отреагировала спокойно-благожелательно – на какие-то уступки российское руководство готово пойти, что, опять же, укладывается в русло дипломатии как искусства достижения компромисса, где никто не получает всего. Идет вполне нормальный торг, и шел он, видимо, все прошедшие месяцы», – допустил политолог. «Вынесенная за скобки этого процесса

Европа вынуждена по большому счету предлагать не дипломатию, а симулякр дипломатии, лишенный каких-либо характеризующих реальный дипломатический процесс телодвижений: уступок, контринициатив и т. д.

План из 24 пунктов представляет собой суммирование всего того, что было сформулировано европейцами еще весной, а то, в свою очередь, было повторением того, что говорилось еще во времена Байдена», – подчеркнул Новиков. «Имей ЕС военное преимущество, симулякризация дипломатии объяснялась бы стремлением достигнуть целей военным путем. Но в условиях, когда ситуация диаметрально обратная, отстаиваемый европейцами подход можно отнести только аппаратно-бюрократическому упрямству. Игра сугубо политическая, направленная максимум на срыв процесса, минимум – на сохранение лица», – рассуждает американист.

Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». По их мнению, оба плана – и американский, и европейский – игнорируют базовые, давно и четко обозначенные российские требования: нейтральный статус Украины, отсутствие НАТО у границ и на территории, недопуск западного вооружения и возвращение незаконно замороженных российских активов.

«Если американский вариант еще пытаются продавать по маркетинговой стратегии «реалистичного компромисса», то европейский план – откровенно грабительский. Отдайте, уйдите, покайтесь, заплатите, и тд. Как будто это у России отваливается Донбасс, Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Запорожская области», – заметили аналитики.

«США и ЕС привычно видят в России туземцев, которым предлагают стеклянные бусы в обмен на золото, обещая, что за это им «дадут гарантии безопасности». На деле и США, и ЕС просто тянут время, создавая иллюзию, что вот они все такие активные, предлагают разные варианты, как и кому выскочить. Вопрос лишь в том, для чего им это время нужно. То ли для того, чтобы успеть придумать, кто будет оплачивать оружие для Украины, то ли чтобы дождаться смены политического цикла в США и попытаться перезапустить конфликт с новых позиций», – отметили эксперты.

«План ЕС не приемлем от слова совсем. Он не затрагивает основных причин, которые привели к СВО, и не преследует снижение уровня эскалации в Европе»,

– соглашается военный эксперт Алексей Леонков. По его оценкам, предложение Трампа – это «статус-кво» на март 2022 года, а европейский документ – «статус-кво времен «Минска 1». «Поэтому план Трампа можно обсуждать в рабочем порядке на основе первичных стамбульских переговоров, но с учетом реалий на поле боя. План ЕС же даже не стоит обсуждать, так как это бесполезная трата времени: во-первых, не с кем, во-вторых веры в договоренности нет, в-третьих ОБСЕ (как гарант) давно скомпрометирован», – уточнил аналитик.

«В любом случае по плану Трампа переговоры могут идти минимум девять месяцев при оптимистичном варианте. Однако к лету 2026 года реалии на поле боя могут привести к тому, что американские предложения после корректировок и исправлений будут намного ближе к требованиям России, чем сейчас. А вот насколько? Время покажет, да и зима близко», – заключил Леонков.