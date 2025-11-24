Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое
    Взятый в плен в Красноармейске украинский военный призвал сослуживцев сдаваться
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Армия Израиля объявила о наказаниях командования за провал 7 октября 2023 года
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам продажу банковских продуктов
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 14:56 • В мире

    Эксперты: Европа предложила абсурдный план по Украине, чтобы потянуть время

    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план?

    ЕС предложил очередной свой мирный план по украинскому урегулированию. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов. Текст подготовлен Британией, Германией и Францией, его обнародовала газета The Telegraph.

    Планируется, что территориальные переговоры будут вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня. Киев также намерен получить юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

    Группа европейских стран и других заинтересованных государств хочет выступать гарантом безопасности Украины, которая получит право разместить на своей территории силы союзников. На ВСУ и оборонную промышленность страны не должны налагаться никакие ограничения, следует из документа.

    Украина же, согласно идее европейцев, обязуется оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украинская сторона восстановит контроль над Запорожской АЭС с участием США и над Каховской ГЭС. Киев получит свободный доступ по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

    Евросоюз также допускает в своем предложении вступление Киева в НАТО при согласии всех членов альянса, кроме того, Украина станет членом ЕС. Киев и его партнеры будут осуществлять экономическое сотрудничество без ограничений. При этом страна будет полностью восстановлена и намерена получить финансовую компенсацию – в том числе за счет замороженных российских активов, передает The Telegraph.

    Отмечается, что санкции против России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения. Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

    Отметим, американский план мирного урегулирования конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Документ предполагает: сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в «мировую экономику» и признание текущего статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Напомним, в воскресенье в Женеве прошла встреча представителей стран Европы, США и Украины, на которой обсуждались предложения европейской и украинской сторон к плану Вашингтона. По их итогам госсекретарь Марко Рубио сообщил, что стороны «достигли прогресса» в переговорах. Он также добавил, что в конечном итоге план должен быть одобрен Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. «И очевидно, есть еще и российская сторона уравнения», – добавил госсекретарь США.

    Между тем глава офиса Зеленского Андрей Ермак опубликовал совместное заявление двух стран. Обе стороны сочли консультации «крайне продуктивными», договорились продолжать интенсивную работу над общими предложениями в ближайшие дни и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Украинская делегация выразила благодарность США и лично Дональду Трампу за усилия по завершению конфликта. Примечательно, что ранее глава Белого дома обвинил «руководство» Украины» в отсутствии благодарности.

    По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки. Впрочем, Рубио уточнил, что дедлайн, установленный США, может быть перенесен, так как работа продолжается. Отметим, в понедельник в Анголе проходит экстренный саммит Евросоюза. На повестке – предложения по урегулированию на Украине.

    Нервозность наблюдается не только в европейских кабинетах, но и в западной прессе. Так, Le Figaro истерично вопрошает: «Удастся ли Европе украсть победу, преподнесенную Владимиру Путину Дональдом Трампом, и сорвать план капитуляции, который Москва и Вашингтон пытаются навязать Украине? Или уже слишком поздно?».

    В Кремле заявили, что Россия не получала официальную информацию об итогах переговоров Украины и США в Женеве. «Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не хочет вести обсуждение американской инициативы по Украине через СМИ. В экспертном сообществе считают, что представители ЕС в очередной раз пытаются саботировать переговоры.

    «Встречный план Евросоюза по урегулированию на Украине оторван от реальности и минимум на две трети состоит из абсурдных пунктов»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил, что первый шаг в рамках стратегии Европы – заключение перемирия. «Не приходится сомневаться в том, что после достижения этой цели европейские и украинские политики перестанут сущностно обсуждать детали итогового соглашения. Более того, они, вероятно, введут миротворческие силы на территорию Украины», – уточнил собеседник, подчеркнув, что это противоречит позиции Москвы.

    По мнению Ткаченко, предложения, разработанные Евросоюзом, стоит рассматривать как часть переговорной тактики. «Киев и Брюссель начинают вести переговоры, но при этом не ставят целью достижение мира. Их задача – потянуть время в надежде, что Дональд Трамп изменит свою позицию или ситуация зоне боевых действий переломится», – пояснил эксперт.

    На этом фоне России стоит работать на двух направлениях: во-первых, продолжать военную операцию, а во-вторых, вести диалог и доносить свою позицию. «В случае с украинским руководством речь идет об их фактической капитуляции, с США – наш интерес состоит в том, чтобы они сохранили свою линию на выход из конфликта, а с европейцами необходимо обсудить весь комплекс вопросов безопасности, который и привел к нынешнему кризису», – детализировал Ткаченко. Схожей точки зрения придерживается политолог Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США.

    Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в своем Telegram-канале. Американист Дмитрий Новиков в свою очередь указал, что европейский план далек от классической дипломатии с ее традиционным торгом, маневрами и встречными шагами настолько же, насколько современная Европа далека от Бисмарка. «Условный «план Уиткоффа» тоже специфичен, представляя собой солянку, как будто его составляла компания из дипломата, бизнесмена и гуманитария общего профиля. Так, вполне возможно, и было», – заметил он.

    «Но осуществляемые вокруг него движения, по крайней мере, понятны и укладываются в русло политико-дипломатического процесса, – сделал оговорку эксперт. – США выкатили некий план с пониманием, что мира достигать прагматично преимущественно за счет слабейшей, то есть украинской стороны», – считает американист.

    По его мнению, именно отсюда огромный навес экономических и организационных инициатив, закрепляющих привилегированную роль США почти во всем. «Москва устами президента отреагировала спокойно-благожелательно – на какие-то уступки российское руководство готово пойти, что, опять же, укладывается в русло дипломатии как искусства достижения компромисса, где никто не получает всего. Идет вполне нормальный торг, и шел он, видимо, все прошедшие месяцы», – допустил политолог. «Вынесенная за скобки этого процесса

    Европа вынуждена по большому счету предлагать не дипломатию, а симулякр дипломатии, лишенный каких-либо характеризующих реальный дипломатический процесс телодвижений: уступок, контринициатив и т. д.

    План из 24 пунктов представляет собой суммирование всего того, что было сформулировано европейцами еще весной, а то, в свою очередь, было повторением того, что говорилось еще во времена Байдена», – подчеркнул Новиков. «Имей ЕС военное преимущество, симулякризация дипломатии объяснялась бы стремлением достигнуть целей военным путем. Но в условиях, когда ситуация диаметрально обратная, отстаиваемый европейцами подход можно отнести только аппаратно-бюрократическому упрямству. Игра сугубо политическая, направленная максимум на срыв процесса, минимум – на сохранение лица», – рассуждает американист.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». По их мнению, оба плана – и американский, и европейский – игнорируют базовые, давно и четко обозначенные российские требования: нейтральный статус Украины, отсутствие НАТО у границ и на территории, недопуск западного вооружения и возвращение незаконно замороженных российских активов.

    «Если американский вариант еще пытаются продавать по маркетинговой стратегии «реалистичного компромисса», то европейский план – откровенно грабительский. Отдайте, уйдите, покайтесь, заплатите, и тд. Как будто это у России отваливается Донбасс, Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Запорожская области», – заметили аналитики.

    «США и ЕС привычно видят в России туземцев, которым предлагают стеклянные бусы в обмен на золото, обещая, что за это им «дадут гарантии безопасности». На деле и США, и ЕС просто тянут время, создавая иллюзию, что вот они все такие активные, предлагают разные варианты, как и кому выскочить. Вопрос лишь в том, для чего им это время нужно. То ли для того, чтобы успеть придумать, кто будет оплачивать оружие для Украины, то ли чтобы дождаться смены политического цикла в США и попытаться перезапустить конфликт с новых позиций», – отметили эксперты.

    «План ЕС не приемлем от слова совсем. Он не затрагивает основных причин, которые привели к СВО, и не преследует снижение уровня эскалации в Европе»,

    соглашается военный эксперт Алексей Леонков. По его оценкам, предложение Трампа – это «статус-кво» на март 2022 года, а европейский документ – «статус-кво времен «Минска 1». «Поэтому план Трампа можно обсуждать в рабочем порядке на основе первичных стамбульских переговоров, но с учетом реалий на поле боя. План ЕС же даже не стоит обсуждать, так как это бесполезная трата времени: во-первых, не с кем, во-вторых веры в договоренности нет, в-третьих ОБСЕ (как гарант) давно скомпрометирован», – уточнил аналитик.

    «В любом случае по плану Трампа переговоры могут идти минимум девять месяцев при оптимистичном варианте. Однако к лету 2026 года реалии на поле боя могут привести к тому, что американские предложения после корректировок и исправлений будут намного ближе к требованиям России, чем сейчас. А вот насколько? Время покажет, да и зима близко», – заключил Леонков.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

  • О газете
