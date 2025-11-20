Европа бросилась спасать Украину от мнимой «капитуляции»

Tекст: Валерия Вербинина

Стоило американскому порталу Axios написать, что Трамп подготовил некий свежий план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, как Европа встала на дыбы. Утверждается, что по этому плану Украине придется пойти на уступки – и в частности, отказаться от Донбасса (как прагматично отметил анонимный американский источник, «потому что Украина все равно его потеряет, если война продолжится, так что лучше ей пойти на соглашение сейчас»). И не имеет значения, что официально ни в Москве, ни в Вашингтоне существование такого плана не подтверждают. «Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить», – сказал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Французская газета Le Monde страдает не шутя, уже начиная с заголовка: «Россияне и американцы вновь ведут переговоры за спиной европейцев». Главная причина страданий – мало того, что американцы не стали советоваться с властями ЕС, последних даже не поставили в известность о том, что переговоры вообще идут.

Испанская El Mundo категорична: «Европейский союз ничего не знал о переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые занимались выработкой мирного предложения из 28 пунктов». «Я ничего не знаю об этом так называемом мирном плане. Единственное, что я знаю, это то, что мне удалось прочитать в прессе… Испания не имеет ничего общего с этим предполагаемым мирным планом, и ЕС также не был привлечен», – подтверждает испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Меж тем пресловутые 28 пунктов соглашения уже вовсю обсуждаются, к примеру, в немецком журнале Focus, который с типично немецкой прямотой назвал их «полной капитуляцией» Украины. Если верить этому материалу, мирный план будто бы включает следующие пункты:

«Украина уходит с территорий Донецкой и Луганской областей. Районы Донецкой области будут превращены в «демилитаризованную зону». Далее, «Украина сокращает свою армию на 50 процентов (примерно до 400 000 военнослужащих)». «Украина получает гарантии безопасности от США, но подробности пока не разглашаются. Иностранные войска не могут быть размещены на Украине. Ей также будет запрещено закупать оружие большой дальности, которое может бить вглубь российской территории». Помимо этого, если верить утечке, Украине придется признать русский официальным государственным языком и предоставить Украинской православной церкви официальный статус. Нынешняя линия фронта на юге Украины замораживается. И последнее – Украина обязуется не вступать в НАТО.

Focus приводит мнение экспертов из Института изучения войны, которые считают, что

«мирный план, который до сих пор официально не подтвержден ни одной из сторон, лишит Украину важных оборонительных позиций… а взамен украинцы не получат ничего».

«Мы хотим мира, украинцы хотят мира, справедливого мира, который уважает суверенитет каждого государства, длительного мира… но мир не может наступить через капитуляцию», – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Слово «капитуляция» настойчиво употребляет и британская The Guardian, хотя в случае реальной капитуляции условия были бы куда жестче, и уж точно никто не позволил бы Украине сохранить собственную армию.

«Мы не хотим капитуляции Украины», – добавил Барро. Конечно, Украина только что подписала с Францией протокол о намерениях закупить сотню истребителей «Рафаль» и массу другого оружия. Все это могло бы превратиться в крупные контракты, продлись война еще год, два, три, пять, десять – а если будет заключен мир, что делать со всеми этими заводами по масштабному производству смерти? Кому они нужны?

Итальянцев мирный план Трампа настолько озадачил, что они принялись строить в Corriere della Sera догадки о том, что американский президент пытается «отвлечь внимание» от скандала с файлами Эпштейна. Тем не менее автор отмечает, что момент выбран подходящий, потому что, как бы Зеленский ни сопротивлялся, «Путин и Трамп знают, что коррупционные скандалы в Киеве… ослабляют его». Однако, чтобы не стать «вассалами», Европе будто бы необходимо поддерживать Украину и дальше, «используя сотни миллиардов евро резервов Кремля (которые заморожены в Европе) и сдерживая продажи российской нефти».

Еще более прямолинейна германская Die Welt, которая считает, что «новый американо-российский мирный план не только равносилен капитуляции Украины, но и не означает ничего хорошего для Европы». Поэтому ни украинское руководство, ни Европа «никогда не должны соглашаться с предполагаемыми ключевыми пунктами», которые приведут к «потере европейской безопасности».

И Die Welt разъясняет, почему: «Бастионы в Донбассе, за которые в настоящее время ведется ожесточенная борьба, укреплялись в течение многих лет… Отступление без боя стало бы подарком Москве… В краткосрочной или среднесрочной перспективе это создало бы для России идеальную стартовую позицию для очередного нападения».

Кроме того, «запрет на оружие большой дальности в украинском арсенале лишит страну самого эффективного средства давления. Беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты в настоящее время являются единственным средством для Украины перенести войну на территорию противника, а также уничтожать объекты производства оружия и инфраструктуру».

А главное, война должна продолжаться, чтобы Европа ощущала себя комфортно. «Вся безопасность Европы окажется под угрозой, если мирный план будет реализован в такой форме. Именно украинские войска продолжают сражаться с российской армией и сдерживают Кремль в его экспансионистских фантазиях. Пока войска Путина так связаны на Украине, крупномасштабное российское нападение в другом месте остается маловероятным».

Причем в Европе настолько верят, что Россия спит и видит, как бы на них напасть, что глава французского генштаба генерал Мандон недавно вызвал новую политическую бурю.

Рассуждая о возможной войне с Россией, он заявил о том, что французы «не готовы согласиться с потерей своих детей… и страдать в экономическом плане», и потому страна находится в зоне риска. Оппозиция накинулась на генерала с упреками в разгонке военной истерии, но скандал удалось потушить силами макронистов и их сторонников. В частности, как отметил сенатор-республиканец Седрик Перрен: «Возможно, слова о том, что нам придется терять своих детей, были немного сильнее, чем следует. Но если надо прибегнуть к таким оборотам, чтобы каждый осознал серьезность ситуации, я думаю, что он был прав».

Как заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, любые договоренности о возможном перемирии должны обсуждаться с Украиной, «и Европа также должна быть подключена». То же самое практически слово в слово заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Однако в условиях, когда Европа делает ставку на войну и пропагандирует эту самую войну как единственно возможный вариант, нет никакого смысла обсуждать с европейцами прекращение военных действий.

В свою очередь, многие в Европе надеются, что даже если какой-то план Трампа и будет представлен официально, он не сработает. Как пишет польская «Речь Посполита»,

«Украина – это не сектор Газа… Вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной близка к нулю».

«Если бы Дональд Трамп использовал все возможные и невозможные инструменты Америки (и убедил в своей идее другие державы), это могло бы привести в лучшем случае к замораживанию войны вдоль нынешней линии фронта. Но это также не означает прочного мира, если не появится международная миротворческая миссия, на присутствие которой Россия даст согласие».

В отличие от большинства европейских властей, которые верят, что если они будут помогать оружием и деньгами, Украина будет в силах нанести России серьезный ущерб, в Венгрии считают, что «фактор времени работает не в пользу Украины». Министр иностранных дел Петер Сийярто дал понять, что его страна поддержит план Трампа. Что ж, венгерским властям нельзя отказать в последовательности: еще в октябре Сийярто назвал президента Трампа «единственной надеждой на мир». Выйдет ли что-либо из этой надежды – покажет только время.