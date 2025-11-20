Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.11821 комментарий
Politico: Новый мирный план США по Украине вызвал тревогу у союзников
Многие европейские и украинские чиновники оказались не в курсе подробностей мирного плана команды Трампа по Украине, который может предусматривать значительные территориальные уступки, пишет Politico.
Американские союзники и украинские официальные лица были встревожены предложением администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico.
Как стало известно изданию, об основных положениях этого плана известно мало, но обсуждаются возможные территориальные уступки и ограничения для вооруженных сил Украины, что вызывает обеспокоенность у европейских партнеров и самого Киева.
Идея мирного урегулирования обсуждается со стороны спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который встречался с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Майами еще в прошлом месяце. План содержит 28 пунктов, его положения, включая роль НАТО и вопрос суверенитета территорий, остаются предметом обсуждения.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что находится в «постоянной коммуникации» с командой Трампа, включая Уиткоффа, с целью совместной работы над возвращением мира на Украину. Президент США направил министра армии Дэна Дрисколла и представителей командования в Киев для обсуждения с украинской стороной деталей инициативы. Дрисколл затем проинформирует союзников по НАТО о планах Вашингтона.
Министры иностранных дел Британии и Германии сообщили, что в Лондоне и Берлине лишь пытаются разобраться в предложениях Вашингтона и не были детально проинформированы, а в ЕС усмотрели угрозу игнорирования мнения союзников. Российская сторона, в свою очередь, отметила, что не видит в планах ничего принципиально нового.
По данным источников, ключевым риском считают нехватку координации между американскими ведомствами и фактическое отсутствие вовлечения других союзников в эти переговоры. Сообщается также, что администрация Трампа ожидала договориться о рамочном соглашении уже до конца месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники раскритиковали план США по урегулированию конфликта на Украине. При этом Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.
Axios отмечает, что план Трампа по Украине включает передачу новых территорий России.