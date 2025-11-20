Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.11821 комментарий
Axios: План Трампа по Украине включает передачу новых территорий России
План президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта предполагает передачу новых территорий России и предоставление западных гарантий безопасности Киеву.
План предусматривает передачу Российской Федерации части восточной Украины, которая сейчас контролируется киевским режимом, в обмен на гарантию безопасности для Украины и Европы со стороны США, пишет Axios.
Источник издания указал, что основными пунктами документа стали установление полного контроля России над ДНР и ЛНР, хотя киевские власти удерживают 14,5% этой территории, а также заморозка текущей линии военного соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях с возможным возвратом части земель Киеву по итогам переговоров.
Кроме того, согласно плану, США и другие страны признают Крым и Донбасс российской территорией, но Украина официально этого делать не будет.
Украинской армии могут быть установлены ограничения по численности и высокоточным вооружениям в обмен на гарантии безопасности.
Два источника отмечают, что в разработке документа наряду с американскими дипломатами участвовали Катар и Турция, а переговоры велись при посредничестве советника президента Украины Рустема Умерова.
Американский дипломат сообщил, что запланированная встреча специального посланника Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Зеленским и главой МИД Турции Хаканом Фиданом была отложена, поскольку Украина выразила недовольство ключевыми пунктами плана и намерена обсуждать будущую инициативу в более широком международном формате.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп согласился на тайный план мирного урегулирования, который содержит 28 пунктов. При этом госсекретарь США Марко Рубио пояснял, что Вашингтон продолжает разработку идей для завершения конфликта на Украине.
По данным прессы, чиновникам киевского режима не понравился американский план урегулирования.